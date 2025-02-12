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Adana Demirspor sahadan çekilmişti: TFF, Mertens'in penaltı pozisyonunun VAR kayıtlarını açıkladı

TFF, Galatasaray-Adana Demirspor maçında yaşanan penaltı pozisyonunun VAR kayıtlarını açıkladı. Adana Demirspor, tartışmalı penaltı kararına tepki olarak sahadan çekilmişti.

Adana Demirspor sahadan çekilmişti: TFF, Mertens'in penaltı pozisyonunun VAR kayıtlarını açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu () Yönetim Kurulu, -Adana Demirspor maçında yaşanan penaltı pozisyonunun VAR kayıtlarını açıklama kararı aldı.

Adana Demirspor sahadan çekilmişti: TFF, Mertens'in penaltı pozisyonunun VAR kayıtlarını açıkladı - 1

'den yapılan açıklamada, "Trendyol 'in 23. haftasındaki -Adana Demirspor maçının 11. dakikasında yaşanan pozisyonla ilgili ham VAR kayıtlarının futbol kamuoyu ile paylaşılmasına karar verilmiştir." denildi.

Adana Demirspor sahadan çekilmişti: TFF, Mertens'in penaltı pozisyonunun VAR kayıtlarını açıkladı - 2

Merkez Hakem Kurulunun, pozisyonu değerlendirdiği ve VAR müdahalesi gerektiğine karar verdiği belirtilerek, "Gerekmesine rağmen hakemin incelemeye davet edilmediği benzer pozisyonların yaşanması halinde, şeffaflık ilkesi gereği ilerleyen haftalarda da futbol kamuoyu bilgilendirilmeye devam edilecektir." ifadeleri kullanıldı.

Adana Demirspor sahadan çekilmişti: TFF, Mertens'in penaltı pozisyonunun VAR kayıtlarını açıkladı - 3

Adana Demirspor, tartışmalı penaltıdan dolayı 33. dakikada sahadan çekilmişti.

Penaltı pozisyonundaki VAR konuşmaları şöyle:

VAR: "Bunun başka bir açısı var mı? Harika bu lütfen. Penaltı, tamam. APP'yi kontrol ediyorum. Ofsayt var mı? Oğuzhan kontrol tamamlandı, penaltı doğru."

Oğuzhan Çakır: "Tamam, penaltı."

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