Adanaspor kulüp otobüsüne haciz

Adanaspor’un 19 yıllık sahibi Bayram Akgül, geçtiğimiz aralık ayında kulübü iş insanı Ergin Göleli’ye sattı. Göleli’nin gelişi çare olmadı ve uzun süredir devam eden mali kriz giderek derinleşti.

Maddi sorunlar nedeniyle futbolcu ve personel maaşlarında da sıkıntı yaşanırken, kulübün borçlarını ödeyememesi nedeniyle takım otobüsü haczedildi. Otobüsün dün akşam saatlerinde Yediemin Otoparkı'na çekildiği öğrenildi.



Kulüpten herhangi resmi bir açıklama ise yapılmadı.

