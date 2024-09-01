Adanaspor Teknik Direktörü Souleymane Bamba (Sol Bamba) kimdir, neden öldü?

Adanaspor Teknik Direktörü Sol Bamba, 39 yaşında hayatını kaybetti. 2021 yılında lenf kanserine yakalanan Sol Bamba'nın, 2024 yılında kanseri tamamen yendiği, hastalığının kısa bir süre önce nüksettiği öğrenildi.



SOL BAMBA KİMDİR?



Souleymane Bamba, 13 Ocak 1985 tarihinde Fransa'da dünyaya geldi. Fildişi Sahilli millî futbolcu ve teknik direktör olan Bamba, futbol kariyerine henüz 14 yaşında Ligue 1 takımlarından Paris Saint-Germain'de başladı. Başarılı performansı ile dönemin teknik direktörü Vahid Halilhodžić tarafından 2004 yılında A takıma alındı. A takımda sadece 2 maçta forma şansı bulan Bamba, Vahid Halilhodžić ile kavga edince Dunfermline Athletic takımına transfer oldu.Futbol kariyeri ardından 2023 yılında teknik çalışma antrenörüolarak Cardiff City'de görev aldı. ardından Adanaspor'da teknik direktör olarak bulunuyordu.