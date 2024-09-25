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Adanaspor'un yeni teknik direktörü Kemal Kılıç oldu

Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Adanaspor, hayatını kaybeden Teknik Direktörleri Sol Bamba'nın ekibinde yer alan François Ciccolini ile yollarını ayırdı. Turuncu-beyazlılar göreve Kemal Kılıç'ın getirildiğini duyurdu.

Adanaspor'un yeni teknik direktörü Kemal Kılıç oldu

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'un yeni teknik direktörü Kemal Kılıç oldu.

Ligde oynadığı 6 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan turuncu-beyazlı takım, Manisa deplasmanında rahatsızlanıp kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden teknik direktör Sol Bamba'nın ekibinde yer alan François Ciccolini ile yollarını ayırdı.

Bu ayrılığın ardından teknik adam arayışına giren Adanaspor, kulüpte önceki dönemlerde de görev alan tecrübeli teknik direktör Kemal Kılıç ile anlaştı.

Adanaspor, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kemal Kılıç'a başarı diledi.

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