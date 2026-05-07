Adaylar Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'den kongre için talep
07.05.2026 16:36
Hakan Safi ile Aziz Yıldırım
Fenerbahçe'de olağanüstü seçimli genel kurulun tarihinin değişme ihtimali var. Adaylar Aziz Yıldırım ve Hakan Safi kongrenin ertelenmesindense öne alınması görüşünde.
Fenerbahçe'de olağanüstü seçimli genel kurula 1 ay kala tablo netleşiyor.
Hareketli bir hafta geçiren sarı lacivertlilerde, Mehmet Ali Aydınlar adaylıktan vazgeçerken, eski başkan Aziz Yıldırım seçime gireceğini açıkladı.
Yıldırım'ın birlik çağrısını olumlu yanıt veren Barış Göktürk, adaylıktan çekilirken Yıldırım'ın yönetim listesinde yer alması bekleniyor.
Hakan Safi ise başkanlık yarışında yalnız yürümeye kararlı.
Camiada tavrı merakla beklenen eski başkan Ali Koç ise gelecek ay yapılacak seçimde aday olmayı düşünmüyor.
TARİH DEĞİŞECEK Mİ?
6-7 Haziran'daki olağanüstü genel kurulun tarihinin değişme ihtimali de var.
A Milli Takım'ın 1 Haziran'da Chobani Stadı'nda Kuzey Makedonya ile oynayacağı hazırlık maçının, 5 gün sonra Kadıköy'de yapılacak kongre hazırlıklarını etkilemesi seçim takvimini değiştirebilir.
