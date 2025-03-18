Adem Çağlayan kimdir? Bursaspor teknik direktörü Adem Çağlayan'ın çalıştırdığı takımlar

Bursaspor'un yeni teknik adamı Adem Çağlayan, son olarak Kastamonuspor'u çalıştırdı. Farklı takımlarda amatör ve profesyonel takım entrenörü ve teknik sorumlusu, maç ve performans analisti olarak görevler aldı. Erzurumlu teknik adam Adem Çağlayan'ın çalıştırdığı takımlar...



ADEM ÇAĞLAYAN KİMDİR?



Çağlayan, 19 Kasım 1981 tarihinde Erzurum'da dünyaya geldi. BESYO antrenörlük eğitimi alan isim, 2025 yılı Mart ayı itibariyle Bursaspor'un yeni teknik direktörü oldu.



Adem Çağlayan; 2011 yılında Erzurum Demirspor'da amatör takım teknik sorumlusu, 2011-13 yıllarında Palandökenspor'da amatör takım teknik sorumlusu ve amatör takım antrenörü,2013-14 döneminde Erzurum Yolspor'da amatör takım teknik sorumlusu ve amatör takım antrenörü, 2014-15 yılında Aras 12 Martspor'da amatör takım teknik sorumlusu, Erzurum FK'da 2015-2018 dönemlerinde profesyonel takım antrenörü, maç ve profesyonel analist ve fitness antrenörü olarak çalıştı.



2019-20'de Geosis Boluspor'da, 2020-21'de 1461 Trabzon FK'da, 2021'de Altay'da, 2021-22 döneminde Pendikspor'da atletik performans antrenörlüğü yaptı.



2022-23 sezonunda Sincan Belediyesi Ankaraspor'da, 2023-24'de Adana 01 Futbol Kulübü'nde, 2024 yılında Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol Kulübü'nde ve son olarak da 2024-25 döneminde Kastamonuspor'da profesyonel takım teknik sorumlusu olarak yer aldı.

