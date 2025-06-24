Adı Fenerbahçe ile anılan milli yıldız Galatasaray'a imza atıyor

Trabzonspor'dan 9.5 milyon euroluk rekor bonservis bedeliyle Hollanda devi Ajax'a imza atan Ahmetcan Kaplan, yeniden Türkiye'ye gelecek.



Fanatik'te yer alan habere göre; Ajax'ta düzenli forma şansı bulamayan Kaplan'ın Türkiye'ye dönüş hazırlığında olduğu ifade edildi. Galatasaray, 22 yaşındaki milli stoperle görüşüyor.

BURUK ONAY VERDİ



Teknik direktör Okan Buruk'un onay verdiği ve Ajax'la resmi temasların başladığı belirtildi.



Geçtiğimiz transfer döneminde Fenerbahçe'ye gideceği iddia edilen Kaplan, Ajax formasıyla 15 maça çıkmış ve 2 gollük katkı sağlamıştı.



Galatasaray'ın transfer listesinde Hakan Çalhanoğlu, Osimhen ve İlkay Gündoğan gibi isimler yer alıyor.