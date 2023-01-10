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Adı Fenerbahçe ile anılan Samet Akaydin'den veda mesajı

Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddialarıyla gündemde olan Adana Demirspor'lu Samet Akaydin, Başakşehir maçı sonrası bir paylaşımda bulundu. Akaydin'in bu paylaşımı 'Veda mesajı' olarak yorumlanırken Adana Demirspor Başkanı Sancak, "12'sinde başlıyor transfer, eğer öyle birşey varsa 12'sinde açıklanır" dedi.

Adı Fenerbahçe ile anılan Samet Akaydin'den veda mesajı

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Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak: Fenerbahçe ve Galatasaray Samet Akaydin'la ilgileniyor

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak: Fenerbahçe ve Galatasaray Samet Akaydin'la ilgileniyor

Adana Demirspor'lu Samet Akaydin adım adım yolunda. Başakşehir maçı sonrası yaptığı paylaşımla kafaları karıştıran Akaydin için Başkan Murat Sancak'tan da açıklama geldi.

A Spor'a konuşan Sancak, " dönemi 12 Ocak'ta başlıyor. 12'sinde açıklanır. Eğer öyle bir şey varsa" ifadelerini kullandı.

VEDA GİBİ PAYLAŞIM

Akaydin takımının mağlup olduğu maçın ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. 28 yaşındaki futbolcu, Twitter hesabından paylaştığı iki fotoğrafa, "İlkler, enler ve sonlar her zaman özeldir. Unutulmaz." notunu düştü. Akaydin'in bu paylaşımı Adana Demirspor'a veda şeklinde yorumlandı.

2020-21 sezonundan bu yanada Adana temsilcisinde forma giyen Samet, bu sezon takımıyla 17 maça çıktı ve 2 gol katkısı verdi.

AKAYDİN'İN PAYLAŞIMI

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