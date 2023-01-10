Adı Fenerbahçe ile anılan Samet Akaydin'den veda mesajı

Adana Demirspor'lu Samet Akaydin adım adım Fenerbahçe yolunda. Başakşehir maçı sonrası yaptığı paylaşımla kafaları karıştıran Akaydin için Başkan Murat Sancak'tan da açıklama geldi.



A Spor'a konuşan Sancak, "Transfer dönemi 12 Ocak'ta başlıyor. 12'sinde açıklanır. Eğer öyle bir şey varsa" ifadelerini kullandı.



VEDA GİBİ PAYLAŞIM



Akaydin takımının mağlup olduğu maçın ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. 28 yaşındaki futbolcu, Twitter hesabından paylaştığı iki fotoğrafa, "İlkler, enler ve sonlar her zaman özeldir. Unutulmaz." notunu düştü. Akaydin'in bu paylaşımı Adana Demirspor'a veda şeklinde yorumlandı.



2020-21 sezonundan bu yanada Adana temsilcisinde forma giyen Samet, bu sezon takımıyla 17 maça çıktı ve 2 gol katkısı verdi.

AKAYDİN'İN PAYLAŞIMI

