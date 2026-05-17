Adı Fenerbahçe ile anılıyordu. Yeni takımı resmen açıklandı

İngiliz devi Chelsea , teknik direktör Xabi Alonso'yu duyurdu. Alonso, 4 yıl sözleşme imzalayacak.



Yapılan açıklamada, "Stamford Bridge'de 4 yıllık sözleşme imzaladıktan sonra, 1 Temmuz 2026 tarihinde görevine başlayacak." denildi.

Alonso ise şu ifadeleri kullandı:



“Chelsea, dünya futbolunun en büyük kulüplerinden biri ve bu büyük kulübün teknik direktörü olmak beni son derece gururlandırıyor. Kulüp ile yaptığım görüşmelerde, aynı hedefleri paylaştığımız çok net bir şekilde ortaya çıktı. Sürekli olarak en üst seviyede mücadele eden ve kupalar için savaşan bir takım oluşturmak istiyoruz."



Xabi Alonso'nun Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım'ın teknik direktör listesindeki isimlerden biri olduğu iddia edilmişti.