Adı Fenerbahçe ile anılmıştı, gözyaşlarıyla imza atmıştı: Yıldız futbolcudan karar
Real Madrid'de istediği süreleri alamayan genç yıldız Endrick, takımdan ayrılmaya karar verdi. İşte görüştüğü takım ve ayrıntılar...
Olympique Lyon, Brezilyalı yıldız Endrick'i kiralık olarak kadrosuna katmak için Real Madrid ile görüşmelerine ileri düzeyde devam ediyor.
İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Brezilyalı oyuncu da, Olympique Lyon'a kiralık olarak transfer olmaya sıcak bakıyor. Futbolcunun temsilcisi son görüşmede mesafe aldı.
Ara Güler, Xabi Alonso döneminde istediği süreleri alırken Endrick beklediği süreyi bulamamıştı. Endrick'in adı transfer döneminde Fenerbahçe için de geçmişti.
GÖZYAŞLARIYLA İMZA
Endrick, Brezilya ekibi Palmeiras'tan 47.50 milyon euroluk bedelle transfer edilmişti.
Genç futbolcu geçtiğimiz yıl Madrid'e imza atarken gözyaşlarına boğulmuştu.
Endrick, 35 milyon euro piyasa değerine sahip.
