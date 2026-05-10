Adım adım Süper Lig'e, 1. Lig play-off maçının hakemi açıklandı

10.05.2026 15:37

IHA

Alper Akarsu

AA
Bodrum FK-Çorum FK maçını hakem Alper Akarsu yönetecek.

Trendyol 1. Lig play-off 2. tur ilk maçında yarın oynanacak Sipay Bodrum FK-Arca Çorum FK müsabakasını hakem Alper Akarsu yönetecek.
 

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre Bodrum İlçe Stadı'nda yarın 20.00'de oynanacak karşılaşmada Akarsu'nun yardımcılıklarını Murat Tuğberk Curbay ve Samet Çiçek yapacak.
 

Mücadelede Burak Pakkan da dördüncü hakem olarak görev alacak.

Trendyol 1. Lig

#Trendyol 1. LigOAP
1
Erzurumspor FK
38+5581
2
Amed Sportif
38+3974
3
E.Erokspor
38+4674
4
Çorum FK
38+2471
5
Bodrum
38+3264
6
Pendikspor
38+2563
7
A.Keçiörengücü
38+3060
8
Bandırmaspor
38+1360
9
Manisa FK
38+155
10
Sivasspor
38+453
11
İstanbulspor
38+252
12
Sarıyer
38052
13
Iğdır FK
38-250
14
Vanspor FK
38+549
15
Boluspor
38+448
16
Ümraniyespor
38-446
17
Serik Bld.
38-3139
18
Sakaryaspor
38-2734
19
Hatayspor
38-6914
20
Adana Demir.
38-147-57