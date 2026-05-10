Adım adım Süper Lig'e, 1. Lig play-off maçının hakemi açıklandı
10.05.2026 15:37
Trendyol 1. Lig play-off 2. tur ilk maçında yarın oynanacak Sipay Bodrum FK-Arca Çorum FK müsabakasını hakem Alper Akarsu yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre Bodrum İlçe Stadı'nda yarın 20.00'de oynanacak karşılaşmada Akarsu'nun yardımcılıklarını Murat Tuğberk Curbay ve Samet Çiçek yapacak.
Mücadelede Burak Pakkan da dördüncü hakem olarak görev alacak.
Trendyol 1. Lig
|#
|O
|A
|P
|1
Erzurumspor FK
|38
|+55
|81
|2
Amed Sportif
|38
|+39
|74
|3
E.Erokspor
|38
|+46
|74
|4
Çorum FK
|38
|+24
|71
|5
Bodrum
|38
|+32
|64
|6
Pendikspor
|38
|+25
|63
|7
A.Keçiörengücü
|38
|+30
|60
|8
Bandırmaspor
|38
|+13
|60
|9
Manisa FK
|38
|+1
|55
|10
Sivasspor
|38
|+4
|53
|11
İstanbulspor
|38
|+2
|52
|12
Sarıyer
|38
|0
|52
|13
Iğdır FK
|38
|-2
|50
|14
Vanspor FK
|38
|+5
|49
|15
Boluspor
|38
|+4
|48
|16
Ümraniyespor
|38
|-4
|46
|17
Serik Bld.
|38
|-31
|39
|18
Sakaryaspor
|38
|-27
|34
|19
Hatayspor
|38
|-69
|14
|20
Adana Demir.
|38
|-147
|-57