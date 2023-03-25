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Adım adım Süper Lig'e: Samsunspor'un yenilmezlik serisi 18 maça çıktı

Spor Toto 1. Lig'de yaptığı son 18 maçı kaybetmeyen Yılport Samsunspor, bu karşılaşmaların 13'ünde sahadan galibiyetle ayrıldı.

Adım adım Süper Lig'e: Samsunspor'un yenilmezlik serisi 18 maça çıktı

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Samsun ekibi, ligde son olarak Altınordu'yu sahasında 2-0 mağlup ederek yenilmezlik serisini 18 maça çıkardı.

Söz konusu karşılaşmalarda 13 galibiyet ve 5 beraberlik alarak 44 puan toplayan kırmızı-beyazlılar, son yenilgisini 15 Ekim 2022'de deplasmanda Altınordu'ya karşı 2-1'lik skorla yaşamıştı.

Ligde sadece 2 mağlubiyeti bulunan Karadeniz ekibi, rakip filelere gönderdiği 48 golle ligin en çok gol atan takımı unvanına sahip.

11 YILLIK SÜPER LİG HASRETİ

Yılport , yediği 19 golle de en az gol yiyen ikinci takım pozisyonunda bulunuyor.

Kırmızı-beyazlı ekibin hücum oyuncularından Gaetan Laura 11, Douglas Tangue 10 ve Ahmet Sağat da 6 gol atarak takıma toplam 27 golde katkı sağladı.

Ligde 27 maçta 16 galibiyet ve 9 beraberlikle 57 puan toplayarak lider olan Samsun ekibi, 11 yıllık hasretine son vermek istiyor.

Adım adım Süper Lig'e: Samsunspor'un yenilmezlik serisi 18 maça çıktı - 1
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