Adım adım Süper Lig'e. Zirveyi bırakmıyorlar, 8-1 kazandılar
07.03.2026 16:50
Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Erzurumspor FK, konuk ettiği Manisa FK'yi 8-1 yendi.
Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında, Erzurumspor FK, sahasında Manisa FK'yı 8-1 yenmeyi başardı.
Bu skorla Erzurum ekibi puanını 63 yaparak zirvedeki yerini güçlendirdi. Erzurum ekibi Süper Lig hedefiyle yoluna devam ediyor.
Stat: Erzurum Kazım Karabekir
Hakemler: Burak Demirkıran, Muhammet Ali Doğan, Emre Doğu
Erzurumspor FK: Orbanic, Gerxhaliu, Baiye, Sefa Akgün, Eren Tozlu (Dk. 56 Benhur Keser), Giorbelidze, Crociata (Dk. 65 Adem Eren Kabak), Ömer Arda Kara, Orhan Ovacıklı (Dk. 56 Ali Ülgen), Rodriguez (Dk. 55 Sylla), Mustafa Fettahoğlu (Dk. 72 Fernando)
Manisa FK: Saim Sarp Bodur, Herelle (Dk. 46 Cissokho), Vargas, Kubilay Sönmez, Diony (Dk. 61 Umut Can Aslan), Lindseth, Adekanye (Dk. 46 Muhammed Kiprit), Ada İbik, Umut Erdem, Benrahou (Dk. 70 Ahmet Şen), Ayberk Karapo (Dk. 61 Osman Kahraman)
Goller: Dk. 4, 8 ve 20 Eren Tozlu, Dk. 28 Rodriguez, Dk. 45 Sefa Akgün, Dk. 75 Sylla, Dk. 83 Fernando, Dk. 89 Adem Eren Kabak (Erzurumspor FK), Dk. 73 Lindseth (Manisa FK)
Sarı kart: Dk. 40 Vargas (Manisa FK)