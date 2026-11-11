Adına çıkarılan koleksiyon ürünleri tükenen Barış Alper Yılmaz'dan mesaj. "İyi ki kendime ayırmışım"

Galatasaray 'ın milli yıldızı Barış Alper Yılmaz, kendisi için özel olarak tasarlanan "Invincible" (Yenilmez) temalı koleksiyonunun tükendiğinin açıklanması üzerine sosyal medya hesabından ilgi çeken bir gönderi paylaştı.

Özel kutularda 5.000 TL fiyatla satışa sunulan koleksiyon , raflara çıktığı andan itibaren büyük talep görmüştü. Önce küçük bedenlerin ve 3XL bedenlerin hızla tükendiği web sitesinde, kısa süre içinde serinin tamamı alıcı buldu.

GS Store da bunun üzerine ürünlerin tükendiği açıklamasını yapıp, taraftarlara teşekkür etmişti.

Barış Alper Yılmaz da sosyal medya hesabından "İyi ki kendime ayırmışım" ifadeleriyle esprili bir yorum yaptı.