Adıyamanlı depremzede sporcu, milli takıma seçildi

Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) iş birliğiyle Antalya'da düzenlenen 2025 Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası'nın ödül töreni, gerçekleştirildi. Şampiyonada, Türkiye'nin dört bir yanından gelen 7-12 ve 13-18 yaş gruplarında 2 bin 700'den fazla yarışmacı satrançtaki yeteneklerini sergileyerek kıyasıya mücadele etti.



Serik ilçesi Belek bölgesindeki bir otelde düzenlenen törene, Vali Hulusi Şahin, Serik Kaymakamı Cemal Şahin, Konyaaltı Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Buğrahan Bozkurt, TSF Başkanı Fethi Apaydın, satranç yarışmacıları ve kent sakinleri katıldı.

