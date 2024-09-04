Adrien Rabiot kimdir? Fenerbahçe transfer gündeminde yer alan Adrien Rabiot kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor?

Adrien Rabiot, 3 Nisan 1995 yılında Fransa'da dünyaya geldi. Fransız millî futbolcudur. Serie A kulüplerinden Juventus forması giymektedir. Saint-Maurice, Val-de-Marne doğumlu oyuncu orta sahada görev yapmaktadır.



Kariyerine Paris Saint-Germain (PSG) altyapısında başlamış ve 2012 yılında A takıma yükselmiştir. PSG'de geçirdiği dönemde birçok Ligue 1 şampiyonluğu ve kupa zaferi yaşamıştır.



2019 yılında Juventus'a transfer olan Rabiot, burada da takımın önemli oyuncularından biri haline gelmiştir.

Teknik kapasitesi, pas yeteneği ve fiziksel gücü ile tanınan Rabiot, Fransa Milli Takımı'nda da düzenli olarak forma giymektedir.



2021 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası ve 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Fransa milli takımında forma giymiştir.