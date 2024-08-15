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Adrien Rabiot kimdir? Galatasaray ve Fenerbahçe ile adı anılan Adrien Rabiot hangi mevkide oynuyor?

Adrien Rabiot, sosyal medyada Fenerbahçe ve Galatasaraylı futbolseverler tarafından merak edilen ve araştırılan isimler arasında yer alıyor. Boyu ve fiziğiyle dikkat çeken, teknik olarak donanımlı bir orta saha oyuncusu olan Adrien Rabiot'un hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Peki, Adrien Rabiot kimdir? Galatasaray ve Fenerbahçe ile adı anılan Adrien Rabiot hangi mevkide oynuyor?

Adrien Rabiot kimdir? Galatasaray ve Fenerbahçe ile adı anılan Adrien Rabiot hangi mevkide oynuyor?

Adrien Rabiot, 3 Nisan 1995 yılında dünyaya geldi. Fransız millî futbolcudur. Serie A kulüplerinden Juventus forması giymektedir.

Saint-Maurice, Val-de-Marne doğumlu oyuncu orta sahada görev yapmaktadır. Kariyeri boyunca 300 maça çıkan Rabiot, 30 gol atmıştır.

Rabiot, 2012 yılında PSG'nin A takımında oynamaya başlamış ve burada uzun yıllar forma giymiştir. PSG'deki kariyeri boyunca birçok Ligue 1, Coupe de France ve Coupe de la Ligue şampiyonluğu yaşamıştır. Yetenekli bir orta saha oyuncusu olarak teknik kapasitesi, top sürme yeteneği ve saha görüşü ile tanınmıştır.

2019 yılında PSG ile olan sözleşmesinin sona ermesinin ardından İtalyan kulübü Juventus'a olmuştur. Juventus'ta da düzenli olarak forma giymiş ve Serie A'da mücadele etmiştir. Juventus'ta da önemli başarılara imza atmıştır.

Adrien Rabiot, Fransa Milli Takımı'nda da forma giymektedir. Fransa'nın farklı yaş kategorilerinde oynadıktan sonra, A milli takımda da yer almış ve Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası gibi büyük turnuvalarda ülkesini temsil etmiştir.

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