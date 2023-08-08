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AEK-Dinamo Zagreb maçı öncesi ortalık karıştı: 1 ölü 8 yaralı 100 gözaltı

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki AEK-Dinamo Zagreb maçı öncesi çıkan olaylarda 1 taraftar öldü, 8 kişi yaralandı ve 98 gözaltı yapıldı. Yapılan açıklamada maçın seyircisiz oynanacağı açıklandı.

AEK-Dinamo Zagreb maçı öncesi ortalık karıştı: 1 ölü 8 yaralı 100 gözaltı
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UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Yunanistan'ın AEK ile Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımları arasında bugün oynanacak maç öncesi dün gece olaylar çıktı.

Karşılaşma öncesi taraftarlar arasında çıkan çatışmada 1 taraftar öldü, 8 taraftar yaralandı. 100 kişi ise gözaltına alındı.

AEK-Dinamo Zagreb maçı öncesi ortalık karıştı: 1 ölü 8 yaralı 100 gözaltı - 1 Hayatını kaybeden Yunan taraftar Micheal

Zagreb yönetimi maç öncesi yaşananlar nedeniyle maçın seyircisiz oynanacağını duyurdu.

AEK kulübü, hayatını kaybeden Yunan taraftar için mesaj yayınladı.

Mesajda, "Michael, AEK seni asla unutmayacak! Katiller ve sorumlular ibretlik ceza alacak!" ifadeleri kullanıldı.

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