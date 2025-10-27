NTV.COM.TR

Afgan kadınlar futbola geri döndü

Afgan kadınlar, Taliban hükümetinin tüm engellemelere rağmen futbola geri döndü.

" Unites: Women's Series" (FIFA Birleşiyor: Kadınlar Serisi) turnuvası, 23 Ekim 2025 tarihinde başladı.

Taliban tarafından kadınlara 2021 yılında getirilen yasağına rağmen organizasyona davet edilen Afganistanlı kadınlar, geçtiğimiz pazar günü çıktıkları Çad maçında 6-1 mağlup oldu.

Alınan mağlubiyete rağmen sahada adeta bir bayram havası vardı; oyuncular için çıktıkları bu maç zaferi temsil ediyordu.

Takımın kaptanı Fatima Haidari, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Afgan kadınlar futbola geri döndü - 1 Afgan Kadınlar Birliği'nin Çad maçı öncesinde çektirdiği takım fotoğrafı.

"TEK İSTEĞİMİZ BUYDU"

Bu turnuvaya "Afgan Kadınlar Birliği"ni davet ettikleri için 'ya teşekkür eden Haidari, "Yıllar boyunca uğruna çabaladığımız tek şey kadınlar olarak haklarımızı geri almaktı. oynama ve ülkemizi temsil etme hakkımızı geri almak için çabaladık. Bize bu hakkımızı geri verdiği için FIFA'ya gerçekten minnettarız. Bu ayrıcalık bize kadınların neleri başarabileceğini gösteriyor." ifadelerini kullandı.
Not: Afgan kadınlar, turnuvaya "Afgan Kadınlar Birliği" adıyla katılım sağlıyor.

﻿SIRADAKİ MAÇ TUNUS İLE

Afgan Kadınlar Birliği, turnuvadaki ikinci maçına 29 Ekim Çarşamba günü Tunus karşısında çıkacak.

