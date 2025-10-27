Afgan kadınlar futbola geri döndü

Alınan mağlubiyete rağmen sahada adeta bir bayram havası vardı; oyuncular için çıktıkları bu maç zaferi temsil ediyordu.

"TEK İSTEĞİMİZ BUYDU"



Bu turnuvaya "Afgan Kadınlar Birliği"ni davet ettikleri için FIFA'ya teşekkür eden Haidari, "Yıllar boyunca uğruna çabaladığımız tek şey kadınlar olarak haklarımızı geri almaktı. Futbol oynama ve ülkemizi temsil etme hakkımızı geri almak için çabaladık. Bize bu hakkımızı geri verdiği için FIFA'ya gerçekten minnettarız. Bu ayrıcalık bize kadınların neleri başarabileceğini gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Not: Afgan kadınlar, turnuvaya "Afgan Kadınlar Birliği" adıyla katılım sağlıyor.



﻿SIRADAKİ MAÇ TUNUS İLE



Afgan Kadınlar Birliği, turnuvadaki ikinci maçına 29 Ekim Çarşamba günü Tunus karşısında çıkacak.