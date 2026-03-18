Afrika Kupası el değiştirdi, yeni şampiyon Fas
18.03.2026 02:12
Son Güncelleme: 18.03.2026 02:24
Afrika Kupası'nda olaylı finalin ardından kupayı Senegal kaldırmıştı.
Olaylı geçen Afrika Kupası finalinde şampiyon olan Senegal, sahayı terk ettiği için 3-0 hükmen mağlup sayıldı ve kupa Fas'ın oldu. Senegal, 90+11'de Fas'a verilen penaltı nedeniyle sahadan çekildi ve daha sonra geri dönerek kupayı aldı.
Afrika Kupası finalinde Fas ile Senegal arasındaki maçta Senegal sahadan çekilmiş, bir süre duran oyun takımın tekrar sahaya çıkmasıyla devam etti. Ardından Senegal şampiyon oldu.
Mücadele sonrası Fas, Senegal'in sahadan çekilmesi ve ardından yaşanan olaylarla ilgili itirazda bulundu.
Fas'ın itirazını değerlendiren Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) Temyiz Kurulu, 2025 Afrika Uluslar Kupası finaline ilişkin kararını açıkladı. CAF'ın konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Afrika Futbol Konfederasyonu Temyiz Kurulu bugün, CAF Afrika Uluslar Kupası (AFCON) Tüzüğünün 84. Maddesinin uygulanması kapsamında, Senegal Milli Takımının CAF Afrika Uluslar Kupası (AFCON) Fas 2025 Final Maçını hükmen kaybettiğine ve maç sonucunun Fas Kraliyet Futbol Federasyonu (FRMF) lehine 3-0 olarak tescillendiğine karar vermiştir" denildi.
Senegal milli takımı, penaltı tepkisiyle sahayı terk etmişlerdi.
KUPA FİNALİNDE PENALTI TEPKİSİ
Mücadelenin normal süresi 0-0 devam ederken 90+11. dakikada Senegal ceza sahasında Brahim Diaz yerde kaldı. Pozisyonu VAR'da inceleyen hakem ev sahibi lehine penaltı verdi. Senegalli futbolcular hakemle yaklaşık 10 dakika tartıştıktan sonra sahadan çekildi.
Senegal Milli Takımı soyunma odasına gitti ancak sonra tekrar sahaya çıktı.
90+24. dakikada Brahim Diaz “panenka” penaltısında topu kaleci Mendy'nin kucağına attı ve maç uzatmalara gitti.
Pape Gueye'nin attığı golle Senegal 1-0 öne geçmeyi başardı. Karşılaşmada başka gol olmayınca Senegal, 35. Afrika Uluslar Kupası'nı müzesine götüren taraf oldu.