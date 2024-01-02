Afrika Kupası ne zaman başlayacak? Afrika Kupası maçları ne zaman?

Afrika Uluslar Kupası için geri sayım başladı. Fildişi Sahili’nde temmuz ayında oynanması planlanan 34’üncü Afrika Uluslar Kupası, ev sahibi Fildişi Sahili'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle Ocak 2024'e ertelenmişti. Süper Lig'den de birçok ismin yer alacağı Afrika Uluslar Kupası'nda kadrolar netleşiyor. Turnuva öncesi kadrolara çağrılanlar arasında Süper Lig'den tanıdık isimler var. İşte, Afrika Kupası başlama tarihi ve turnuvaya gidecek futbolcular...



AFRİKA KUPASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



Afrika Uluslar Kupası, Fildişi Sahili'nde 13 Ocak-11 Şubat 2024 tarihlerinde düzenlenecek.



SÜPER LİG'DEN KİMLER TURNUVAYA KATILACAK?



13 Ocak'ta başlayacak turnuva için daha önce geniş kadrolarını duyuran takımlar, as kadrolarını da açıklamaya başladı.



Şimdiye kadar açıklanan kadrolar arasında Süper Lig'den birçok yıldız bulunuyor. İşte turnuvaya gidecek yıldız isimler;



Hakim Ziyech (Galatasaray) - Fas



Nicolas Pepe (Trabzonspor) - Fildişi Sahili



Max Gradel (Gaziantep FK) - Fildişi Sahili



Bright Osayi-Samuel (Fenerbahçe) - Nijerya



Ahmed Musa (Sivasspor) - Nijerya



Kenneth Omeruo (Kasımpaşa) - Nijerya



Vincent Aboubakar (Beşiktaş) - Kamerun



Olivier Ntcham (Samsunspor) - Kamerun



Clinton N'Jie (Sivasspor) - Kamerun



Arthur Masuaku (Beşiktaş) - Demokratik Kongo Cumhuriyeti



Cedric Bakambu (Galatasaray) - Demokratik Kongo Cumhuriyeti