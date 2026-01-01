Afrika Kupası'nda sıfır çektiler, hükümet milli takımı "Utanç verici" diyerek askıya aldı

AUBAMEYANG: “SORUN BENDE DEĞİL”

Gabon'un dünyaca ünlü futbolcusu Aubameyang ise dün 31 Aralık akşamı kendisine yöneltilen bir eleştiriye "Bence takımın problemi sadece benimle ilgili değil, çok daha derinlerde." cevabını vermişti.

Aubameyang, henüz Afrika Kupası bitmeden Marsilya ve Gabon Milli Takımı'ndaki anlaşmazlık nedeniyle kulübüne geri çağrılmıştı.