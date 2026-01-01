Afrika Kupası'nda sıfır çektiler, hükümet milli takımı "Utanç verici" diyerek askıya aldı
01.01.2026 14:52
NTV - Haber Merkezi
Afrika Kupası'na veda eden Gabon Milli Takımı'nın turnuvadaki performansının ardından ülke hükümeti devreye girdi.
Afrika Uluslar Kupası F Grubu'nda yer alan ve Galatasaraylı Mario Lemina'nın da formasını giydiği Gabon Milli Takımı, gösterdiği performans sonrası ülke gündemine oturdu.
Kamerun'a 1-0, Mozambik ve Fildişi Sahili'ne 3-2'lik skorlarla mağlup olan Gabon'da hükümet, milli takım için devreye girdi.
HÜKÜMETTEN ŞOKE EDİCİ SÖZLER
L'Equipe'in Gabon yerel basınından derlediği habere göre ülkenin geçici spor bakanı Simplice-Desire Mamboula, ulusa seslendiği esnada şoke edici ifadeler kullandı.
Gabon Milli Takımı.
“UTANÇ VERİCİ PERFORMANS, MİLLİ TAKIM ASKIYA ALINDI”
Simplice-Desire Mamboula'nın yaptığı açıklamada "Panterlerin (Gabon Milli Takımı) Afrika Uluslar Kupası'ndaki utanç verici performansı göz önüne alındığında hükümet, teknik ekibin sözleşmesini feshetmeye ve ikinci bir duyuruya kadar milli takımı askıya almaya karar verdi. Ayrıca Ecuele Manga ve Pierre-Emerick Aubameyang'ın da kadrodan çıkarılmasına karar verilmiştir. ifadeleri yer aldı.
“VATANSEVERLİK RUHU AZALMIŞTIR”
Gabon Cumhurbaşkanı Brice Clotaire Oligui Nguema da Mozambik'e karşı alınan 3-2'lik yenilgi sonrasında "Spor işlerinin yönetiminde vatanseverlik ruhu endişe verici şekilde azalmıştır." ifadelerini kullanmıştı.
Gabon Cumhurbaşkanı Brice Oligui Nguema.
AUBAMEYANG: “SORUN BENDE DEĞİL”
Gabon'un dünyaca ünlü futbolcusu Aubameyang ise dün 31 Aralık akşamı kendisine yöneltilen bir eleştiriye "Bence takımın problemi sadece benimle ilgili değil, çok daha derinlerde." cevabını vermişti.
Aubameyang, henüz Afrika Kupası bitmeden Marsilya ve Gabon Milli Takımı'ndaki anlaşmazlık nedeniyle kulübüne geri çağrılmıştı.
Gabonlu Aubameyang'ın Nijeryalı Alex Iwobi ile ikili mücadelesi.