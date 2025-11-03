NTV.COM.TR

Afrika Şampiyonlar Ligi'nde kuralar çekildi

Afrika Şampiyonlar Ligi'nde gruplar yapılan kura çekimiyle birlikte belli oldu.

Afrika Şampiyonlar Ligi'nde kuralar çekildi

CAF yani Konfederasyonu tarafından düzenlenen Afrika Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı başlıyor.

Geçtiğimiz sezon Mısır ekibi Al Ahly'nin 11. kez kazandığı organizasyonun yeni sezonunun kura çekimleri bugün yapıldı.
Kura çekimi sonucunda oluşan gruplar şu şekilde:

A Grubu: Power Dynamos (Zambiya), Pyramids (Mısır), Renaissance Berkane (Fas), Rivers United (Nijerya)

B Grubu: Al Ahly (Mısır), JS Kabylie (Cezayir), Royal Armed Forces (Fas), Young Africans (Tanzanya)

C Grubu: Al Hilal (Sudan), Mamelodi Sundowns (Güney Afrika), Mouloudia Alger (Cezayir), St Eloi Lupopo (Demokratik Kongo Cumhuriyeti)

D Grubu: Esperance (Tunus), Petro Atletico (Angola), Simba (Tanzanya), Stade Malien (Mali)

Not:Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar çeyrek finale çıkmaya hak kazanacak.

MAÇLAR 21 KASIM'DA BAŞLAYACAK

Afrika Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları 21-22 Kasım itibarıyla başlayacak ve şubat ortasına kadar devam edecek.

Afrika Şampiyonlar Ligi'nde kuralar çekildi - 1 Al Ahly'nin formasını giyen futbolcular, kazanılan kupanın ardından büyük sevinç yaşamıştı.
Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı başlıyor

Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı başlıyor

Haberi Görüntüle

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...