Afrika Şampiyonlar Ligi'nde kuralar çekildi

CAF yani Afrika Futbol Konfederasyonu tarafından düzenlenen Afrika Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı başlıyor.

Geçtiğimiz sezon Mısır ekibi Al Ahly'nin 11. kez kazandığı organizasyonun yeni sezonunun kura çekimleri bugün yapıldı.

Kura çekimi sonucunda oluşan gruplar şu şekilde:



A Grubu: Power Dynamos (Zambiya), Pyramids (Mısır), Renaissance Berkane (Fas), Rivers United (Nijerya)

B Grubu: Al Ahly (Mısır), JS Kabylie (Cezayir), Royal Armed Forces (Fas), Young Africans (Tanzanya)

C Grubu: Al Hilal (Sudan), Mamelodi Sundowns (Güney Afrika), Mouloudia Alger (Cezayir), St Eloi Lupopo (Demokratik Kongo Cumhuriyeti)

D Grubu: Esperance (Tunus), Petro Atletico (Angola), Simba (Tanzanya), Stade Malien (Mali)

Not:Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar çeyrek finale çıkmaya hak kazanacak.

MAÇLAR 21 KASIM'DA BAŞLAYACAK



Afrika Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları 21-22 Kasım itibarıyla başlayacak ve şubat ortasına kadar devam edecek.

