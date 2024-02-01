Afrika Uluslar Kupası ne zaman bitecek, final ne zaman? (Afrika Kupası final tarihi)

Afrika Uluslar Kupası Türkiye'deki futbolseverler tarafından da yakından takip ediliyor. Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından bu yıl 34'üncüsü Fildişi Sahili'nde gerçekleştirilen organizasyonun finali için nefesler tutuldu.



FİNAL NE ZAMAN GERÇEKLEŞECEK?



Afrika Uluslar Kupası çeyrek final maçları 2 Şubat Cuma günü oynanacak. Yarı final maçları ise 7 Şubat Çarşamba günü oynanacak. 13 Ocak 2024 tarihinde başlayan Afrika Uluslar Kupası'nın finali 11 Şubat 2024 tarihinde yapılacak.





2025 VE 2027 YILININ EV SAHİPLERİ BELİRLENDİ



Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF), 2025 ve 2027 yıllarındaki Afrika Uluslar Kupası'na ev sahipliği yapacak ülkeleri belirledi.



CAF'tan yapılan açıklamada, Afrika Uluslar Kupası'nın 2025 yılında Fas'ta, 2027'de ise Kenya, Tanzanya ve Uganda'da ortaklaşa düzenleneceği kaydedildi.