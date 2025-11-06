Afrika Uluslar Kupası öncesinde Zambiya'nın teknik direktörü belli oldu

Afrika Uluslar Kupası önümüzdeki ay başlıyor.

2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde alınan istenmeyen sonuçların ardından teknik direktör Avram Grant ile yollarını ayıran Zambiya Milli Takımı, yeni hocasını açıkladı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre Moses Sichone, Afrika Uluslar Kupası'nda takımın başında olacak.

GRANT'IN YARDIMCISIYDI

Zambiya Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü Moses Sichone, Avram Grant'ın yardımcı antrenörlüğünü yapıyordu.

Federasyon, bu durum hakkında ise şu açıklamayı yayımladı: “Futbol Federasyonu olarak bu olağanüstü koşullarda ve kısa dönemde iç kaynaklarımıza yönelmenin daha doğru olduğunu düşünüyoruz. ”