Afrika Uluslar Kupası sahibini buluyor

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından bu yıl 34. kez düzenlenen Afrika Uluslar Kupası’nda şampiyon belli oluyor. Turnuvada finalde ev sahibi Fildişi Sahili ile Nijerya yarın saat 23.00’te Alassane Ouattara Olimpiyat Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek.



En fazla final oynayan ülkelerden olan Nijerya, 8. kez final heyecanı yaşayacak. Yeşil-beyazlılar, 1980, 1994 ve 2013 yıllarında kupayı müzesine götürürken; turuncu-yeşilliler ise 1992 ve 2015’te şampiyonluk sevinci yaşadı.



10. RANDEVU

Afrika kıtasının iki önemli ülkesi, resmi maçlarda 10. kez rakip olacak. Afrika Uluslar Kupası ve Dünya Kupası elemelerinde 9 kez yaşanan rekabette, Nijerya 5 galibiyet alırken, Fildişi Sahili 3 maçta üstünlük sağladı. 1 müsabaka ise berabere sonuçlandı. Afrika Uluslar Kupası A Grubu’nda yer alan iki takım 18 Ocak’ta karşı karşıya gelirken, William Troost-Ekong’un attığı golle Nijerya maçı 1-0 kazandı.