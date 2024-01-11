Afrika Uluslar Kupası'nda Süper Lig'den 29 futbolcu mücadele verecek

34. Afrika Uluslar Kupası'na, Süper Lig'den 29 futbolcu davet edildi.



Afrika Uluslar Kupası'na en çok futbolcu gönderen (4) kulüp Beşiktaş oldu. Daniel Amartey, Vincent Aboubakar, Arthur Masuaku ve Omar Colley organizasyonda yer alacak.



Beşiktaş’tan sonra organizasyona en çok futbolcu gönderen takımlar, 3'er futbolcuyla Yılport Samsunspor (Nanu, Kingsley Schindler, Olivier Ntcham) ve Mondihome Kayserispor (Olivier Kemen, Julian Jeanvier, Carlos Mane) oldu.



Galatasaray'dan Hakim Ziyech ve Cedric Bakambu, Fenerbahçe'den Alexander Djiku ve Bright Osayi-Samuel, Trabzonspor'dan ise Nicolas Pepe ve Mahmoud Trezeguet bu turnuvada yer alacak.

1. LİG'DEN DE 3 FUTBOLCUYA DAVET



Süper Lig'in yanı sıra Trendyol 1. Lig'den de Afrika Kupası'na 3 futbolcu davet edildi.



Eyüpspor'dan Fredy Ribeiro (Angola), Erzurumspor FK'den Lameira (Angola) ve Teksüt Bandırmaspor'dan Mexer (Mozambik) takımlarının başarısı için mücadele edecek.