Ahmed Kutucu A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı

Ancak, Kutucu'nun sakatlığının A Milli Takımın UEFA Uluslar Ligi maçları sürecinde tam olarak geçmeyeceği belirlendiğinden, milli futbolcunun tedavisini kulübünde sürdürmesi kararlaştırıldı.

Eyüpspor'da forma giyen milli futbolcu Ahmed Kutucu , sakatlığı nedeniyle UEFA Uluslar Ligi'nde Galler ve Karadağ ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosundan çıkarıldı. Geçtiğimiz hafta Eyüpspor'un Adana Demirspor ile oynadığı müsabakada sol arka adalesinden sakatlık yaşayan milli futbolcunun tedavisine hafta başından itibaren A Milli Takımın Riva'daki kampında devam ediliyordu.

MİLLİ TAKIMDAKİ DEĞİŞİKLİKLERDE SON DURUM

Daha önce ise Çağlar Söyüncü, Ferdi Kadıoğlu ve Deniz Gül sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkarılmıştı.



Bertuğ Yıldırım ve Yasin Özcan dahil edildi. Sonradan davet alan Eren Dinkçi de iki maçın kadrosunda olmayacak.

MİLLİ TAKIM KADROSU



Kaleci: Altay Bayındır, Mert Günok, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır



Defans: Abdülkerim Bardakcı, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Eren Elmalı, Merih Demiral, Mert Müldür, Samet Akaydin, Zeki Çelik



Orta Saha: Doğucan Haspolat, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü



Forvet: Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Enes Ünal, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Semih Kılıçsoy, Yunus Akgün, Bertuğ Yıldırım