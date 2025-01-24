Ahmed Kutucu kimdir, kaç yaşında ve nereli?
Galatasaray, Eyüpspor'dan Ahmed Kutucu'yu kadrosuna kattı. Geçen sezon sonunda Eyüpspor ile Süper Lig'e çıkma sevinci yaşayan 24 yaşındaki hücum oyuncusu, bu sezon 20 resmi müsabakada 9 kez fileleri havalandırarak dikkati çekti. Peki, Ahmed Kutucu kimdir, kaç yaşında ve nereli?
Galatasaray Kulübü, ikas Eyüpspor'dan milli futbolcu Ahmed Kutucu'yu kadrosuna kattığını duyurdu. Transferin maddi detaylarıyla ilgili bilgi verilen açıklamaya göre Eyüpspor Kulübüne 5 milyon 962 bin 500 avro bonservis bedeli ödenecek.
AHMED KUTUCU KİMDİR?
1 Mart 2000 tarihinde Almanya’da dünyaya gelen Ahmed Kutucu, futbol kariyerine Almanya’da Haverkamp altyapısında başladı.
2006-2011 yılları arasında Rot-Weis Essen altyapısında forma giyen oyuncu, 2011-2012 sezonunda ise Schalke altyapısından transfer oldu. Burada U17, U19 formalarını giyen Ahmet Kutucu 2018-19 sezonunda profesyonel imzayı attı.
Hollanda ekiplerinden Heracles’de bir dönem top koşturan Kutucu, 2021-2022 sezonunda Başakşehir’e 500 bin euro bonservis bedeliyle transfer edildi.
24 yaşındaki oyuncu Schalke formasıyla 52 maçta süre alırken 6 gol ve 4 asistlik performans gösterdi.
Eyüpspor kariyerinde ise 42 maçta süre alan oyuncu 23 gol ve 11 asistlik performansla dikkatleri üzerine çekti.
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