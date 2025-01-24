Ahmed Kutucu kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Galatasaray Kulübü, ikas Eyüpspor'dan milli futbolcu Ahmed Kutucu'yu kadrosuna kattığını duyurdu. Transferin maddi detaylarıyla ilgili bilgi verilen açıklamaya göre Eyüpspor Kulübüne 5 milyon 962 bin 500 avro bonservis bedeli ödenecek.



AHMED KUTUCU KİMDİR?



1 Mart 2000 tarihinde Almanya’da dünyaya gelen Ahmed Kutucu, futbol kariyerine Almanya’da Haverkamp altyapısında başladı.



2006-2011 yılları arasında Rot-Weis Essen altyapısında forma giyen oyuncu, 2011-2012 sezonunda ise Schalke altyapısından transfer oldu. Burada U17, U19 formalarını giyen Ahmet Kutucu 2018-19 sezonunda profesyonel imzayı attı.



Hollanda ekiplerinden Heracles’de bir dönem top koşturan Kutucu, 2021-2022 sezonunda Başakşehir’e 500 bin euro bonservis bedeliyle transfer edildi.



24 yaşındaki oyuncu Schalke formasıyla 52 maçta süre alırken 6 gol ve 4 asistlik performans gösterdi.



Eyüpspor kariyerinde ise 42 maçta süre alan oyuncu 23 gol ve 11 asistlik performansla dikkatleri üzerine çekti.

