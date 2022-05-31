Ahmet Ağaoğlu: Manchester City'nin 23 milyon euroluk teklifini reddetmek hayatımın pişmanlığıydı

Bu sezonunun devre arasında Başakşehir'den Trabzonspor'a transfer olan Edin Visca ile ilgili Ağaoğlu, "Visca iyi bir iş yaptı. Şampiyonluğa da katkı sağladı ama benim standartlarımda pahalı bir transferdi. Öyle paralar verdiğiniz de uykularım kaçıyor. Tek mutluluğum, o paranın ülke futbolunun içerisinde kalması. Berat, Siopis ve Bakasetas transferlerinde de aynısı söyledim." açıklamasında bulundu.



Ahmet Ağaoğlu, 2019/20 sezonunda kazanılan Türkiye Kupası'nın ardından UEFA'dan gelen Avrupa kupalarına men cezasının takımı etkilediğini belirterek şunları söyledi, "Kupa finalinden sonra Avrupa kupalarından men cezası aldık. Mevcut kadroyu da elinizde tutmamnız zor oluyor. Sörloth ayrıldı, bazı oyuncular ayrılmak istedi. Takımın iskeleti bozuldu ve güç kaybettik.



O süreçte Abdlluah Avcı ile anlaştık. Hoca, elindeki oyuncu grubuyla neler yapabileceğini bize anlattı ve sezon sonunda bire bir planlar örtüştü. Onu yaparken 2021'in şubat ve mart ayında 2021/22 sezonun planlamasını yaptık. Garip karşılandı. Biz planlamızı yaptık, nisan ayında transfer yerimiz, kamp yerimiz, hazırlık maçlarımız ve transferlerimiz hazırdı.



Hazırlık maçlarına başlamadan önce, şampiyonluk yarışındaki önemli rakiplerimizden bazıları daha antrenörleriyle anlaşmamıştı. Hazırlık kampına Marek Hamsik ve Andreas Cornelius hariç tam kadro başladık." dedi.



"10-12 OYUNCUYLA GÖRÜŞÜYORUZ"



Transfer çalışmalarına da değinen Ahmet Ağaoğlu, "Benim Manchester United'la kafa kafaya oynayacak bir kadro kurma zorunluluğum yok. Oradan gelen paranın 2-3 katını harcayıp başarılı olamadığınızda bunun hesabını yapacaksınız. Şampiyon olamasaydık da Trabzonspor'un bütçesinde dalgalanma olmayacaktı. Hedefinizi yakalayamadığınzda ekonomik olarak sorun yaşarsanız o zaman sorun oluyor.



Hocamız bizden talebi 4 mevkiye transferdi. Bunlarla alakalı olarak bizim temasta bulunduğumu 10-12 oyuncumuz var. Mantıklı şekilde kulübün transfer dengemizi bozmayacak ve performans verecek oyuncuları istiyoruz." ifadelerini kullandı.



"BİZ TEKLİFİMİZ YAPTIK, BEKLİYORUZ"



Anthony Nwakaeme, Uğurcan Çakır ve Ahmetcan Kaplan'ın transfer durumlarına ilişkin ise Ahmet Ağaoğlu şunları söyledi, "Anthony Nwakaeme'ye verebileceğimiz en yüksek ücreti verdik. 3 yıllık sözleşme bizim için yüksek geldi. Çok değerli bir oyuncu. 33 yaşına gelmiş olması da beni endişelendirmiyor. Biz teklifimizi yaptık bekliyoruz. Uğurcan'ın kalmasını istiyorum. Ona teklif geldiğinde 3 kere düşünüyorum. Bizimle kalmasını istiyorum. Tek resmi teklif Ahmetcan Kaplan'a geldi yurtdışından."



Abdülkadir Ömür'e daha önce Manchester City'den gelen teklifle ilgili ise Ağaoğlu, "Manchester City'den Abdülkadir Ömür'e 23 Milyon euroluk teklif geldi. O teklifi reddetmek hayatımın pişmanlığı. Yusuf Yazıcı'nın ardından ikisinin de takımdan ayrılmasına sıcak bakmadım." dedi.