Ahmet Eyüp Türkaslan kimdir, kaç yaşında? Ölüm haberleri ardından açıklama geldi

Kaleci pozisyonunda görev yapan Türk futbolcu Ahmet Eyüp Türkaslan 11 Eylül 1994 tarihinde dünyaya geldi.



Profesyonel kariyerine 2013 yılında Polatlı Bugsaşspor kulübünde başladı. Daha sonra ise Osmanlıspor, Ümraniyespor ve Yeni Malatyaspor kulüplerinde oynadı.

VEFAT HABERLERİ YALANLANDI



Yeni Malatyaspor’un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada “ Kalecimiz Ahmet Eyüp Türkaslan hakkında henüz bir gelişme bulunmamaktadır. Arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla devam etmektedir. Dualarınızı eksik etmeyin” ifadeleri kullanıldı.



Yeni Malatyaspor Başkanı Ahmet Yaman, deneyimli kalecinin vefat ettiğine yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.





