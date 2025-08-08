Ahmet Ketenci kimdir? Eski Fenerbahçe Yöneticisi Ahmet Ketenci'nin hayatı

Ahmet Ketenci, 1981 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Babası Osman Ketenci olan Ketenci, çocukluk yıllarını Kasımpaşa’da geçirdi.



Ahmet Ketenci, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın büyük oğlu Ahmet Burak Erdoğan’ın eniştesidir.



Ketenci, henüz 32 yaşındayken İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı iştirak şirketlerinden Beltur’da genel müdürlük görevine getirildi.



Belediyedeki bu görevinin ardından spor camiasında da aktif rol almaya başladı. Başakşehir Futbol Kulübü’nde asbaşkanlık ve yönetim kurulu üyeliği yapan Ketenci, 2021 yılında bu görevlerinden ayrıldı.



Spor dünyasındaki tecrübesiyle dikkat çeken Ahmet Ketenci, 25 Haziran 2021 tarihinde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç tarafından açıklanan yönetim kurulu asil listesinde yer aldı. Böylece Ketenci, sarı-lacivertli kulüpte yöneticilik kariyerine resmen adım atmış oldu.