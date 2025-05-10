Ahmet Minguzzi Spor Tesisi'nin açılışı yapıldı.

Pendik Belediyesi tarafından yapılan tesisisin açılış törenine, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, AK Parti İl Başkanı Abdullah Özdemir, Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesi ve sevenleri katıldı.



Burada açıklamada bulunan Osman Aşkın Bak, "Bugün kıymetli bir evladımızın hatırasını yaşatmak ve spor kompleksimizin açılışını gerçekleştirmek üzere bir aradayız. Bu tesisi açmak sadece spor adına bir iş değil, toplumsal dönüşümle ilgili önemli bir mesaj. Belediyelerimize spor yatırımlarında destek olmaya devam ediyoruz. Mattia Ahmet Minguzzi'nin ismi bu tesiste yaşatılacak olsa da evladımızın ismi 85 milyonun gönlüne ilmek ilmek işlendi." ifadelerini kullandı.

