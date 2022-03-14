Ahmet Nur Çebi ilk yarı sonunda stattan ayrıldı

Beşiktaş’ın Galatasaray’a konuk olduğu karşılaşmanın ilk yarısı 2-0 sarı-kırmızılı ekibin üstünlüğüyle sonuçlanırken, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi de stattan ayrıldı.

Haberler - İHA 14.03.2022 - 21:30

Ahmet Nur Çebi ilk yarı sonunda stattan ayrıldı

Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında ’a konuk olan , karşılaşmanın ilk yarısını 2-0 geride kapatırken, protokol tribününde mücadeleyi Galatasaray Başkanı Burak Elmas ile izleyen Ahmet Nur Çebi devrenin bitimiyle birlikte stattan ayrıldı.

Karşılaşmanın bitmesini beklemeyen Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı’ndan Sorumlu Genel Kurul Üyesi Serhan Çetinsaya’nın sahibi olduğu otele geçti.

Galatasaray Stadı’nın hemen alt tarafında bulunan otele geçen Çebi, karşılaşmanın devamını burada takip etmeye karar verdi.

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