Ahmet Nur Çebi kimdir? Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi kaç yaşında ve nereli?

Ahmet Nur Çebi, 29 Ekim 1959 yılında Trabzon'da doğdu. İlk orta ve lise öğrenimini Karabük'te tamamladı.



1983 yılında ise Marmara Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezun olmuştur. Kaptan Demir Çelik, Çebi Denizcilik, Nur Gemicilik, Çebi Enerji ve Martaş Liman Tesisleri Yönetim Kurulu Başkanlığı ile Kaptan Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanvekilliği görevlerini yürütmektedir.



2012-2018 yıllarında Fikret Orman'ın başkanlığında Beşiktaş asbaşkanlığı görevini üstlenmiştir.



20 Ekim 2019'daki olağanüstü kongrede Beşiktaş başkanlığına aday olmuş ve 8644 oyun 5009'unu alarak başkan seçilmiştir.



2020-21 sezonunda Beşiktaş Başkanı olarak Süper Lig şampiyonluğu, 2021 Türkiye Kupası şampiyonluğu ve 2021 Türkiye Süper Kupası şampiyonluğu yaşayarak 1 sezonda 3 kupa kazanmış ve tarihte bir ilki başarmıştır.



29 Mayıs 2022 tarihinde yapılan Beşiktaş olağan seçimli genel kurulda yeniden Beşiktaş Kulübü Başkanı seçildi. Beşiktaş Olağan Seçimli Genel Kurulu’nda Ahmet Nur Çebi yeniden başkan seçildi. Çebi ve ekibi 4423 oyun 2777'sini alarak 3 yıl için yeniden seçildi.



Evli ve üç çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.