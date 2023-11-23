Ahmet Nur Çebi: Şenol Güneş Djiku ve Tadic'i istemedi

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fikret Orman'ın gündeme getirdiği davalar hakkında; "Açılan dava sayısı 13. Ben açmıyorum, hukuk servisi süreci yönetiyor. Benimle ilgili açılmış davada, ben gittim ve bedelini ödedim. Bu davaların 5 tanesinden zaman aşımı sebebiyle davayı kazanmış. 'Ben davayı kazandım' diyor, zaman aşımını katmıyor. Algı yaratmayacaksınız, haklı çıkmışsınız gibi. Bu yargılama bitmeden kimse aklanmış sayılmaz. Ben camianın isteğini yerine getirdim, camiaya karşı alnım ak. Fikret Orman, önce sonuçları bekleyecek. dedi.

"BURAK KONUSUNDA HATALIYIM"



Beyaz TV'ye konuşan Çebi, Burak Yılmaz'la ilgili soruya şu cevabı verdi: "Burak Yılmaz konusunda hatalıyım, ona da zarar verdik. Aboubakar'ın ona sarılışını hatırladım, birbirlerine çok yakın olduklarını hatırladım ve ona bir şans verdim ama olmadı. Onun adına da kendi adıma da üzgünüm."



"ŞENOL GÜNEŞ İSTEMEDİ"



Şenol Güneş'in istememesi nedeniyle Dusan Tadic transferinin gerçekleşmediğini vurgulayan Çebi, "Onana'yı Şenol hoca istedi. Djiku ve Tadic'i ise istemedi. 'Benim istediğim oyuncular değil' dedi. Tadic ile neredeyse sona gelmiştik. Önümüz kesildi, istenmediği için." açıklamasını yaptı.



"HALİL KONUSU FACİA"



Halil Dervişoğlu'yla sezon başındaki görüşmeleri anlatan Başkan Çebi, "Halil Dervişoğlu konusu, facia bir şey... Babası yalvarıyor, yakarıyor Şenol Güneş'e. Son dakika öbür taraftan 5 milyon TL fazla alınca 'artırın fiyatı' diyor. Haklı olarak hoca da böyle bir futbolcu istemediğini söylüyor." dedi.