NTV.COM.TR’ye geri dön

Ahmet Nur Çebi ve Selahattin Baki PFDK'ya sevk edildi

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyesi Selahattin Baki, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Ahmet Nur Çebi ve Selahattin Baki PFDK'ya sevk edildi
Fenerbahçe'den hakem tepkisi: Üçüncü kez yarıştan koparılmaya çalışıldık

Fenerbahçe'den hakem tepkisi: Üçüncü kez yarıştan koparılmaya çalışıldık

Haberi Görüntüle

Türkiye Futbol Federasyonu () Hukuk Müşavirliği, Beşiktaş Kulübü Başkanı ile Fenerbahçeli yönetici Selahattin Baki'yi Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna () sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Çebi'nin, sportmenliğe aykırı hareket ile hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamaları nedeniyle disipline gönderildiği kaydedildi.

Fenerbahçeli yönetici Selahattin Baki'nin de hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamaları ile sportmenliğe aykırı hareket gerekçeleriyle PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.

Giresunspor Kulübü Başkanı Nahid Ramazan Yamak'ın ise hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamaları nedeniyle kurula gönderildiği duyuruldu.

7 KULÜP DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ

Süper Lig'den 7 kulüp, çeşitli gerekçelerle PFDK'ya sevk edildi.

Fraport TAV Antalyaspor ve Yukatel Kayserispor'un saha olayları, MKE Ankaragücü, Trabzonspor ve VavaCars Fatih Karagümrük'ün çirkin ve kötü tezahürat, Bitexen Giresunspor'un ise hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar sebebiyle disipline gönderildiği aktarıldı.

Fenerbahçe'nin de çirkin ve kötü tezahürat, hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar ve sportmenliğe aykırı hareket gerekçeleriyle kurula sevk edildiği kaydedildi.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Ligin bu şekilde tescil edilmesi adil değil

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Ligin bu şekilde tescil edilmesi adil değil

Haberi Görüntüle

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...