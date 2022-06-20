Ahmet Nur Çebi: Weghorst'tan henüz olumlu bir cevap alamadık

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, ismi Beşiktaş ile anılan Hollandalı golcü Wout Weghorst ile ilgili, "Birkaç transfer daha yapmaya çalışacağız. Bunların en önemlisi forvet. Weghorst'tan olumlu bir cevap alamadık. Ekonomik olarak el sıkıştığımızı söyleyebilirim. Sadece ailevi süreci ve kendisinin de tahmin ediyorum beklediği teklifler var. Elimizde birçok alternatifimiz olduğunu ilettik. Bu süreç içinde bize döndüğünde başka bir isimle sözleşme yapmamışsak kendisiyle yola devam edebiliriz. Bugünden itibaren arayışlarımızı başlattık" dedi.

"ÜMİT EDİYORUM Kİ TÜM KURULLAR İSTİFALARINI VERİRLER"

TFF kurullarının yanında hakemlerinde yerlerini genç isimlere bırakmaları gerektiğini ifade eden Çebi, "TFF yönetimi görevine başladı. Özellikle TFF'nin çok sıkıntılı bir sürecin arkasından seçime gitmesi söz konusu oldu. Yeni bir başkan var, hayırlı olsun. Seçimden önce herkes birilerini isteyebilir ancak Türk futbolu adına, yeni seçilen yönetime biz Beşiktaş olarak destek olacağımızı, sayın başkana gereken desteği vereceğimizi, bunu Türk futbolu ve kulübümüz adına yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Kaostan kimsenin fayda çıkartmadığını geçen sene gördük. Eğer huzur yoksa, itiş-kakış varsa hem kurumlar hem de Türk futbolu zedeleniyor. Ben en başından beri tüm kurulların istifa etmesi gerektiği, daha seçim kararı alınmadan önce yeni bir başlangıç yapılması gerektiğini söyleyenlerdenim. Ümit ediyorum ki tüm kurullar istifalarını verirler ve yenileri göreve gelir. 1, 2 tanesinin istifa edip, 1, 2 tanesinin devam ettiği bir süreç ben şahsen kabul etmiyorum. Aynı şeyleri hakemler için de söylüyorum" şeklinde konuştu.

"BEŞİKTAŞLI BİR OYUNCUNUN DÜNYA KUPASI'NDA OYNAMASI BEŞİKTAŞ'IN MARKA DEĞERİ AÇISINDAN ÖNEM İFADE ETMEKTEDİR"



Yabancı oyuncu kuralının açıklanmasının ardından Atiba ile sözleşme imzalamak için ellerinin güçlendiğini söyleyen Çebi, "Atiba bizim sevdiğimiz, uzun yıllar Beşiktaş'a hizmet eden bir isim. TFF, cumartesi günü aldığı kararlarla özellikle limit konusunda takımların önünü açmıştır. Aynı şekilde 8+3 kuralı, 14 yabancı oyuncu olabilmesi bizim Atiba ile sözleşme yapabilmek için elimizi güçlendirmiştir. Kural olarak konu aşıldı ama ekonomik olarak da aşmamız gereken bir sürece başlayacağız Atiba ile. Benim için Beşiktaş'ın ekonomisi de çok önemli. Atiba'nın da bu ekonomiye katkı verecek, ailenin bir parçası olduğunu biliyorum. Umarım bu süreci de onunla, istediğimiz şekilde, onun da kabullenebileceği bir süreçle geçirirsek Atiba bizimle 1 yıl daha devam edecektir. Kendisinin özellikle Dünya Kupası'nda oynamak istediğini biliyoruz. Bir Beşiktaşlı oyuncunun Dünya Kupası'nda oynaması Beşiktaş'ın marka değeri açısından önem ifade etmektedir" ifadelerini kullandı.

"GEDSON VE SAİSS İLE DOĞRU TRANSFERLER YAPTIĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUZ"



Gedson Fernandes ve Saiss'in doğru transferler olduğuna dikkat çeken Ahmet Nur Çebi, "Biten transferler var. Saiss... Önemli bir transfer olduğunu hem Türkiye hem de dünya kamuoyu kabul ediyor. Gedson'un genç olması ve gelecek vaat etmesi bizi ümitlendiriyor. Doğru bir transfer yaptığımızı düşünüyoruz. Saiss; kaptanlığı, aile babalığı, futbol adamlığı doğru bir transfer olduğunu gösteriyor" dedi.



"WEGHORST'TAN OLUMLU BİR CEVAP ALAMADIK"



Hollandalı golcü Weghorst'tan şu ana kadar olumlu bir cevap alamadıklarını söyleyen Çebi, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Birkaç transfer daha yapmaya çalışacağız. Bunların en önemlisi forvet. Weghorst'tan olumlu bir cevap alamadık. Ekonomik olarak el sıkıştığımızı söyleyebilirim. Sadece ailevi süreci ve kendisinin de tahmin ediyorum beklediği teklifler var. Ama kendisine Ceyhun Kazancı vasıtasıyla, Beşiktaş'ın serbest olduğunu, bizim de başka futbolcularla ilgilendiğimizi, elimizde birçok alternatifimiz olduğunu ilettik. Bu süreç içinde bize döndüğünde başka bir isimle sözleşme yapmamışsak kendisiyle yola devam edebiliriz. Bugünden itibaren arayışlarımızı başlattık."

"ERSİN'E DE TALEP VAR"



Rıdvan Yılmaz'ın transferinin gerçekleşmek üzere olduğunu ayrıca kaleci Ersin Destanoğlu'na da teklif geldiğini belirten Çebi, "Ersin ve Rıdvan bizim altyapıdan gelen bizim kıymetlerimiz. Ersin'e de talep var. Özellikle Rıdvan'ın transferi bitmek üzere. Rıdvan ile ilgili ufak tefek noktalar kaldı. Rıdvan transferini malum muhalefetimiz, ne yaparsak yapalım hiçbir şekilde doğru yapmadığımız yönünde bir süreç yaşatıyorlar. Aldığımız rakamlar 4 milyon Euro'ya yakınsa da diğer 2.5 milyon Euro'luk kısmın gerçekleşme olasılığı yüzde 90'ın üzerindedir. Yüzde 20 de transferinden pay aldığımızı hesapladığımız için 6.5'un da üzerinde olacağını düşünüyorum. Ama kendileriyle ödeme maddelerinde bir iki noktamız kaldı. Sanıyorum bu hafta içinde biter" diye konuştu.