Ahmet Nur Çebi'den adaylığa yeşil ışık: Yeni teknik direktör ile görüşüyor

Beşiktaş'ta, 26 Kasım Pazar günü Olağanüstü Seçimli Genel Kongre öncesi 2 hoca adayı ile görüşmeler yapılıyor.

BEŞİKTAŞ'A 2 ADAY

Hürriyet'in haberine göre, yeniden başkan adaylığı için yeşil ışık yakan Ahmet Nur Çebi'nin Joachim Löw ile görüştüğü belirtilirken, bir diğer başkan adayı Emre Kocadağ'ın ise Sergen Yalçın ile görüştüğü kaydedildi.

Mevcut yönetim takımın teknik sorumlusu Burak Yılmaz ile kongreye kadar devam kararı alırken, kongrenin ardından yeni bir teknik direktörün gelmesi bekleniyor.

ADAYLIK İÇİN YEŞİL IŞIK YAKTI

Beşiktaş'ın Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin Kongrede tekrardan başkan adaylığını koyacağı öne sürüldü.

Öte yandan Çebi'nin bir dönem Fenerbahçe'yi çalıştıran ve Alman Milli Takımı ile Dünya Kupası kaldıran Joachim Löw ile görüştüğü belirtildi.

Teknik direktörü belirledikten sonra 3 yeni transfer yapacağı aktarıldı.

GERİ DÖNMEK İSTİYOR

Beşiktaş'ta şu anda Asbaşkan olarak görev alan ve kongrede adaylığını açıklayan Emre Kocadağ'ın ise Sergen Yalçın ile temasa geçti.

Yalçın'ın Kocadağ'ın yaptığı teklife sıcak baktığı ve şampiyonluk yaşadığı Beşiktaş'ta tekrardan çalışmayı çok istediği aktarıldı.