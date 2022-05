Ahmet Nur Çebi'den Tahkim ve PFDK'ya çağrı: İstifa edin

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, TFF^nin bütün kurullarının istifa etmesi gerektiğini söyledi., Çebi, "TFF seçimi var. Hatta bu dönemde TFF'nin bütün kurullarına sesleniyorum: istifa edin. Hepsi taraflı, Tahkim ve PFDK dahil hepsi taraflı. Bu fırsattır. Hakemleri değiştirelim ve kurulları değiştirelim" dedi.



Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Vodafone Park'taki gerçekleştirdiği basın toplantısında, dönemlerinde yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi.



Bir dönem daha görev yapmak için gerekli başvuruyu yaptığına dikkati çeken Çebi, "Genel kurul üyelerinin bize olan inancıyla yola çıktık. Bütün gelirler temlik edilmiş, gelirlerin kasaya girmediği, ödemelerin 6 aydan beri yapılmadığı sürecin sonunda kendimizi çok zor ve sıkıntılı günlerde Beşiktaş'ın yöneticisi ve başkanı olarak bulduk. Gemiyi selametle yüzdürebilmek çok önemliydi, bunu başardığımızı düşünüyorum." dedi.



Kulübün yönetimine geldikleri dönemdeki borçlarla ilgili bilgi veren Çebi, "Devir teslim anında resmi bağımsız kurumdan borç ve alacak rakamlarıyla ilgili tespit raporunda borç 3 milyar liraydı. Raporlara daha sonra girmesi beklenen 300 milyon ilave edildiğinde borç 3,3 milyar liraydı. Şu an borcun 4,3 milyar olduğunu görüyoruz. Keyifsiz durum ama geldiğimiz süre içinde ödenen 1,2 milyardır. 3,3'ün üzerine eskiden kaynaklanan borçlar ve yükümlülük; faiz ve kur farklarını koyduğunuzda 4,3 milyar kaçınılmaz sonuçtur. Artmamasını başarı olarak görüyoruz." diye konuştu.



Dönemlerinde gelirlerin 1,8 milyar, giderlerinin de 1,8 milyar lira olduğunu hatırlatan Çebi, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Hemen hemen denk bütçeyi aslında biz gerçekleştirdik. Ama bizlerden kaynaklanmayan daha önceki dönemlerden gelen faiz yükünden, kur farklarından ortaya çıkan sonuç maalesef borcun arttığını göstermektedir. Futbol takımında kadroya girmeyen, kadroya girip de hiçbir şekilde faydası olamayan futbolcuların yükünün yıllık 200 milyon lira olduğunu ifade etmek istiyorum. Bu kontratların ortalama 4,5 yıllık karşılığını koyduğunuz zaman bugünkü yükü 1 milyar liradır. Borcun dörtte biri faiz yükü, diğeri budur."



Geldikleri dönemde amatör branşlardaki zararın 10 milyon avro olduğuna dikkati çeken Çebi, "Amatörlerin zararı bir sonraki sene 5, en son geçtiğimiz sene 2 milyon avroya indirilmiştir. Bunun olumlu yansımaları zaman içinde olacaktır. Beşiktaş'ı sıkıntılı kontratlarından, hizmet kontratları da dahil, neredeyse tamamından kurtarmış bulunuyoruz." diye konuştu.



Kulübün eski başkanlarından Yıldırım Demirören'e olan borç konusunda da Demirören ile uzlaşmanın sağlandığını hatırlatan Çebi, "Yıldırım Demirören'in alacağı silindikten sonra, diğer yükümlülükleri de dikkate alırsak 500-600 milyon lira Beşiktaş'ın menfaatleri doğrultusunda realize edilmiştir. Ljajicler, Douglaslar'ın 3-4'er milyon avroluk kontratları 5 yılda 25 milyon avroyu da dikkate alındığından ana borçların kaynağını görmemek mümkün değil." ifadelerini kullandı.



Yayın gelirlerinde düşüş olduğunu ve yeni tip koronavirüs salgı nedeniyle stat gelirlerinde de aynı durumu yaşadıklarına dikkati çeken Çebi, "Bu nedenle tahmin ediyorum 500-600 milyon liralık kaybımız var. İki senede bir milyar liralık kaybımız vardı. Bu olmasaydı borçlar bir milyar aşağı olacaktı." değerlendirmesinde bulundu.



Geçmiş dönemlerle ilgili incelemenin tamamlandığını hatırlatan Çebi, "Gerekli hukuki işlerin yapılması için, varsa İçişleri Bakanlığına, SPK'ya, gerekli yerlere dosyalar gönderilmiştir. Onların incelemeleri sürerken, hukukçulardan oluşturduğumuz kurul tarafından da 20 dava açılmıştır. En az bir o kadar dava açılmasını beklemekteyiz." ifadelerini kullandı.



Vodafone Park'ın iskanını da kendi dönemlerinde aldıklarını belirten Çebi, Akatlar ve Süleyman Seba tesislerinin de yenilendiğini dile getirdi.



Yönetimlerinden önce 800 kişinin kulübe üye yapıldığını ama kendi dönemlerinde 3 bin 300 kişinin üyeliğinin kabul edildiğini vurgulayan Çebi, "Kimseye 'sen bizdensin, sen öbür taraftansın' demiyoruz. Bindirilmiş kıtalarla mücadeleye devam edeceğiz. 'Beşiktaşlıyım' diyen herkese kapımız açık. Üyelikleri düşürülen arkadaşların son bir kez dönüşü tüzükte yapacağımız değişiklikle bir af düşünüyoruz. Bunu genel kurulun önüne getireceğiz." şeklinde konuştu.



"UÇUK KAÇIK BÜTÇELER YOK"



Gelecek sezonki takım yapılanmasıyla ilgili soruları yanıtlayan Çebi, "Uçuk kaçık bütçeler yok. Yıldız almak kolaydır. Parayı veriyorsunuz, borcu yapıyorsunuz, evinize gidiyorsunuz. Sonrasındakiler acısını çekiyor, olan kulübe oluyor. Hedefimiz yıldız almak değil, yıldız yaratmak olmalı. Bunu yavaş yavaş yerine getirmek istiyoruz. 20 kişilik takımda yaratıcı gençlere örnek olabilecek futbolcular olacaktır. Özellikle santrforda bunu yapmak istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.



Genç oyuncularla ilgili kendilerine başvuruların geldiğini anlatan Çebi, "Hepsiyle ilgili kapımız çalınıyor. Kafamızdaki rakamları almadığımız süreci hiçbir çocuğumuz hiçbir yere gitmeyecek. Parladılar, çok iyiler. Çok daha iyi olacaklar. Ersin'in arkasından gelen kalecimizin gösterdiği performans nasıl büyüyeceğimizin ispatıdır." diye konuştu.



Genç oyuncuların bazılarında kontratların uzatılması konusunda yaşanan sorun konusunda menajerleri eleştiren Çebi, şunları söyledi:



"Malum menajerler var, bizim çocuklar yapmıyor. Bunları menajerlerin elinde kurtarabilirsek, iyi niyetli menajerlerle çalıştırabilirsek bu çocuklar sonunda ikna olur, imzalarlar. Bizim ücret politikalarımıza uymaları halinde sözleşme yaparız. Yürüyen kontrat var. Kontrat bitmeden bir iki sene önce kontrat yok. Beklemeyi biliriz, bekletmeyi de biliriz."



Yeni yönetim kurulu listesinde kimlerin olacağı sorusuna Çebi, "Onun için zaman var. Arkadaşlarımla konuşuyorum. Hepsiyle mutlu, huzurlu çalıştım. Hepsinden helallik istedim. Bir kısmıyla devam edeceğiz, bir kısmı olmayacak, bir kısmı kendi istemedi." yanıtını verdi.



YENİ SPOR YASASI



Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu ile ilgili görüşlerini aktaran Çebi, Türk futbolunda ağır sorunların devam ettiğini ve bu nedenle böyle bir yasanın kaçınılmaz olduğunu dile getirdi.



Ağır sorunların büyümemesi ve hafifletilmesi adına Spor Yasası'nın hazırlandığına dikkati çeken Çebi, sözlerini şöyle sürdürdü:



"İhtiyaç olduğu için, spor kulüplerinin bu hale getirilmesinden dolayı Spor Yasası gündeme alınmıştır. Yapanları eleştirmek haddimize değil. Bizler bunu hak ettik. Koskoca camiaları, yüzyıllık çınarları hepimiz egolarımızla çok büyük borcun altına soktuk. Bu zorlukla buradayız. Bu olmasaydı iki değil, 12 aday beklerdim. Spor Yasası gerektiği için yapılmıştır. Bizi çok zorlayacaklar. Beşiktaş'ın ve diğer kulüplerin daha sağlıklı yönetilmesi için yapılmıştır ama bazı konularda sorunlar var. Özellikle yöneticilerin borç alıp vermekle ilgili sınırlama doğru değil. Biraz daha rahat tutulmalıydı. Artı geçmişten gelen borçlarla ilgili yeni yönetimin sorumluluk almaması gerekiyordu. Telafi edileceğini düşünüyorum. Buraya gelecek yüzlerce, binlerce sağlıklı, iyi niyetli yöneticimiz var. Onların önünü kapatmamak lazım."



Taraftarlara yönelik token konusuyla ilgili açıklamalarda bulunan Çebi, bu konuda taraftarları mağdur edecek bir çalışma içinde olmayacaklarını vurgulayarak, şunları söyledi:



"Önümüze gelen teklifler var. Hukuken büyük sorunlar gördüğüm için, en önemlisi Beşiktaş taraftarları aldığında, onların mağdur olmasını engel olamama durumuna karşı sık dokuyor ince eliyorum. Taraftarlarımıza zarar verecek bir şey asla olamaz. Burası Beşiktaş. Birilerin zıplama, para kazanma yeri değil. Benim için öncelik Beşiktaş. Taraftarların evlerini, arabalarını satacak durumda olmamaları gerekiyor. Pazarlık yapıyorum."



HAKEM KONUSU



Mart ayındaki hakem operasyonuna değinen Çebi, "50 yıldan beri her yönetici, başkan her maçın arkasından konuştu. Demek ki hakemlerle ilgili konuşmak, elini masaya vurmak bu işi çözmüyor. Sorunun olduğu yere gidip konuşacaksın. Elinizi masaya vurmak gerekirse orada vuracaksınız. Beşiktaş menfaatlerini korumam gereken yerlerde görevimi yaptım. TFF Başkanın, MHK Başkanın istifasını istemekle bu işler çözümlenmez. 'Sorun hakemlerin kendilerinde' demiştim. 'Oradakiler gitmeli, genç hakemler gelmeli' demiştim. Bir operasyon yapıldı. Yapılması gerekenler yapıldı ama eksik yapıldı. Beşiktaş'a zarar verenlerin bir kısmı gönderilmedi. Operasyon gereken meyvesini vermedi." ifadelerini kullandı.



Hakemlerin Beşiktaş'ın puan kayıplarına sebep olduğunu vurgulayan Çebi, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Gereken her türlü mücadeleyi verdim. Operasyonlar ortada. Eksik yapıldığı için sonuçlar düzelmiyor. İnşallah yeni yönetim bunları düzeltir. TFF seçimi var. Hatta bu dönemde TFF'nin bütün kurullarına sesleniyorum: istifa edin. Hepsi taraflı, Tahkim ve PFDK dahil hepsi taraflı. Bu fırsattır. Hakemleri değiştirelim ve kurulları değiştirelim. Kurullar başkalarının kurullarıdır, buna devam ediyor. Beşiktaş'ın maç tekrarına 'evet' demesi gereken Tahkim 'hata vardır, puan kaybına neden olmamıştır' gibi saçma sapan bir nedenle tekrar kararı vermemiştir."



Yeni bir sezonun önlerinde olduğunu hatırlatan Çebi, "Hakemler yenilenmeli, eski olanlarla vedalaşmalı, genç hakemlerin önü açılmalı." diye konuştu.



Hakemlere yönelik operasyonu kendisinin yaptırmadığını anlatan Çebi, "Olması gerektiğini anlattım. Operasyon benim ifadelerimin paralelinde olmuştur. Bu da gerektiği yerde mücadeleyi verdiğimi göstermiş oluyor. Tamamı yapılmadığı için yürümedi." değerlendirmesinde bulundu.



Burak Elmas ve Göksel Gümüşdağ'ın liste dışı kaldıktan sonra dönen hakemlere takımlarının maçlarında çiçek vermesiyle ilgili soruya Çebi, "Çiçek verenler, 'bu yapılan operasyon doğru değil' diyenler, geriye dönüşün de bir nebze sebebi olanlar, çıkıp her maç sonrası hakem hatalarından mağdur olduğunu söyleyenlerdir. 'Mağdurum' diyorsunuz, yapmaya çalışan kişilere de 'yanlış yaptın' diyorsunuz. Söylediklerinin arkasında durabilen yöneticiler ve liderlerle yol yürümenin faydalı olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki sezon ne olacak hep beraber göreceğiz. Umarım yeni TFF yönetimi, bütün kurulları ve eski hakemleri gönderir. Bir milim söylediklerimden geri adım atmayacağım. Hakemler tüm kulüplere mağduriyet yaratmıştır. Bu kadar şikayet konusu olan hakem topluluğuyla devam edersiniz onlara 'çok özelsiniz böyle devam' demiş olursunuz. Genç hakemlerimiz var yaparlar." diye konuştu.



Ahmet Nur Çebi, Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığına adaylığını düşünmediğini ve sağlığı el verdiği sürece, tüzüğün verdiği süre boyunca Beşiktaş'a hizmet etmek istediğini söyledi.



Çebi, teknik direktör Valerien Ismael'den çok ümitli olduğunu, gitme kararı almadığı sürece her zaman Ismael'in arkasında olacağını dile getirdi.



Başarısız olduğu bir konunun olup olmadığı sorusu üzerine Çebi, "Günahım yok. Bilmeden yaptığım varsa affola. Zor şartlar altında kulübü yüzdürdüğümü, tasarruf ettirdiğimi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.



Beşiktaş Kulübünde seçilecek kurullardan beklentisini de paylaşan Çebi, "Disiplin kurulunun çifte standart uygulamamasını istiyorum. A başkanına küfredeni disiplin kuruluna atacak, B başkanına edildiğinde atmayacak. Kişilere göre karar alınmamasını rica ediyorum. Sicil, bindirilmiş kıtalara hayır. Denetim bugüne kadar yaptığı gibi değil, yapmadığını yaparsa denetim kurulu olacaktır. Yapmadıklarını yapan denetim kurulu istiyorum. 'Başkanım burada hata yapıyorsunuz, düzeltmemiz lazım' diyen kurul istiyorum." diye konuştu.



TFF SEÇİMİ



Türkiye Futbol Federasyonunda (TFF) yapılacak seçimde nasıl bir başkan adayı olması gerektiği sorusuna Çebi, şu yanıtı verdi:



"Türkiye futbolunun sorunları şu an çok ağır. Birikmiş sorunlar var. Yayıncı kuruluş, yabancı sayısı. kurullarının taraflı olmaları, hakemlerin geçmişten gelen durumları. Bunları çözmek için tecrübeli, bilgili, bu işi bilen insana ihtiyaç var. Bunu gördüğümüzde onun yanında oluruz. Sanıyorum bir yıllık seçim olacak. Daha sonra 4 yıllık zaman için seçim yapılacak. Kısa dönem için tecrübesi olan kişinin zor dönemde görev almasını, Türk futboluna faydalı olacağını düşünüyorum."



SÖZLEŞMESİ BİTEN OYUNCULAR



Sezon sonunda sözleşmesi bitecek Atiba Huthcinson ve Domagoj Vida'nın durumuna değinen Çebi, "Vida ile pazarlık ediyoruz. Sezon sonunda kontratı bittiği için valizini topluyor olabilir. Şartlarımız uyduğu takdirde çalışırız. Beşiktaş'ın şartlarına uymayan hiçbir transferi yapmayacağız. Bir balans ayarımız var. İlkelerimiz var. Atiba çok değerli, simge oldu. Eğer yabancı oyuncu konusunda bizi zorlayacak durum olmazsa ve devam etmek isterse onunla yola devam etmek istiyorum. Vida'nın şartları ağır. Yumuşamadığı sürece bizimle olamazlar. Yılda 4 milyon, vergisiyle 5 milyon euro ve bunun karşılığı 400 milyon lira. Borcun yüzde 10'u. Vida'dan faydalandık. Neden 4 değil de 2 olmadı. 2 de olmayacak bir milyon olacak." diye konuştu.



Çebi, Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamaları konusunda ise "Tahkim kararı netleşmeden Federasyonun şampiyonluk kutlaması, acemice ve büyük hata içeren bir karar." değerlendirmesinde bulundu.



Ahmet Nur Çebi, TFF kurullarının federasyon yönetim kurulu tarafından değil delegelerin tercihleriyle belirlenmesi gerektiğini kaydetti.



Aytemiz Alanyasporlu oyuncu Tayfur Bingöl'ün Beşiktaş'a gelme hayali olduğu açıklamasının hatırlatılması üzerine Çebi, "Tayfur Bingöl planlamamız için biraz yaşlı ama bir bakalım. Orada da başarılı oldu. Gündeme alınabilir, bakacağız." diye konuştu.



Beşiktaş'tan haksız fesihten dolayı 17 milyon lira tazminat alan Abdullah Avcı ile ilgili açıklamada bulunan Çebi, Avcı'nın kulüpte kalması halinde alacağı olası miktarın toplamını Sergen Yalçın, Önder Karaveli ve Valerien Ismale'e ödediklerini sözlerine ekledi.