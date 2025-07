Ahmet Taşçı, "ahlı kemer" için başpehlivan Zeybek'e helallik verdi

Kırkpınar'da 3 kez art arda başpehlivanlığa ulaşan güreşçinin sürekli sahibi olabildiği altın kemere 2 kez (1990-1991-1992 ve 1995-1996-1997) ulaşan 66 yaşındaki Taşçı, bu yıl kemer senesindeki Yusuf Can Zeybek'in yanı sıra Orhan Okulu, Feyzullah Aktürk, Ali Gürbüz, Mehmet Yeşil Yeşil ve Erkan Taş'ın da aralarında bulunduğu 12 başpehlivanı "dualı çayırda" favori olarak görüyor.



2001'de üçüncü kez daimi kemeri kazanmaya yakın olduğu güreşte, hakemlere sinirlenip rakibi Vedat Ergin'in elini kaldırmasıyla müsabakayı kaybeden Taşçı, güreşseverler arasında "ahlı" kemer olarak isimlendirilen kemer için son 2 yılın Kırkpınar şampiyonu Zeybek'e helallik verdiğini anlattı.



"KEMERİ ALMA ŞANSI YÜKSEK"



Ahmet Taşçı, AA muhabirine, Kırkpınar öncesi Yusuf Can Zeybek, Orhan Okulu, Feyzullah Aktürk, Ali Gürbüz, Mehmet Yeşil Yeşil ve Erkan Taş'ın da aralarında bulunduğu 10-12 başpehlivanın iyi durumda olduğunu, Zeybek'i bu sene zorlu mücadelelerin beklediğini söyledi.



Taşçı, kendisini Kırkpınar'a saklayan, diğer güreşlerde çok mücadele etmeyen başpehlivanın Edirne'de zahmet çekebileceğine değinerek, "Yine de Yusuf Can Zeybek'i bayağı hazır gördüm. İnşallah Allah nasip eder diyorum. Çünkü 3 yıllık emek var. Diğer başpehlivanların da emeği var. İyi olan kazanacak. Kemer senesinde motivasyon, oradaki stres, heyecan onların gücünü yarıya indiriyor. Bu sene bu mücadeleyi Yusuf Can verecek. İyi motive olursa, süreci iyi yürütürse kemeri alma şansı yüksek." diye konuştu.



Vedat Ergin'le 2001'de mücadele ettiği Kırkpınar finalinde hakkının yendiğini savunan Taşçı, şöyle devam etti:



"Ama ahlı kısmına pek katılmıyorum. 'Benden yana hep helali hoş olsun.' dedim. Geçen yıl kemeri aldıktan sonra Yusuf Can sağ olsun geldi. 'Usta, bu ahı kaldırmanı istiyorum." dedi. Ben de 'Böyle bir şey yok ama sen buraya kadar gelmişsin, bu ahlakı, terbiyeyi göstermişsin, örfü, adeti, geleneği yaşatıyorsun.' dedim. Onun için ona helalliğimi verdim. Bunun yanında Mehmet Yeşil Yeşil de geldi, helallik aldı. Daha önce de birkaç kez gelmişti, bu sene de geldi. Pehlivanların arzusu, orada kemeri takmak, çok önemli bir şey."



EŞEĞİ, BİNİCİSİYLE KALDIRDIĞI ANI



Taşçı, güreşseverler arasında gücü, kuvvetiyle ilgili anlatılan hikayesine ilişkin ise şunları söyledi:



"Çiftliğimiz var, orada çalışıyoruz, 18 yaşlarındayım zannedersem. Çiftçi olan bir ailenin çocuğuyum. Çalışıyorum. Sevdiğim bir amca vardı, ismi Mehmet Ali'ydi. Bahçemizin önüne hep eşekle gelip giderdi. Bir gün onunla şakalaştım. Mehmet Ali amcayı da seviyorum, eşekle beraber kaldırdım. Ondan sonra Mehmet Ali amca da çarşıya geliyor, kahvehanede, "Ömer ağanın oğlu Ahmet var ya beni eşekle beraber kaldırdı. Bu ne kadar güçlü çocuk." diye anlatıyor. Ben başpehlivan olup kemerleri alınca bu ortaya çıktı."