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Ahmetcan Kaplan resmen Ajax'da

Trabzonspor oyuncusu Ahmetcan Kaplan Ajax'a transfer oldu.

Haberler - Ntvspor 19.08.2022 - 17:24

Ahmetcan Kaplan resmen Ajax'da

, Ahmetcan Kaplan'ın 9.5 milyon euro ve sonraki satıştaki kardan %15 pay karşılığında Ajax'a transfer olduğunu açıkladı

Ahmetcan, Trabzonspor’un Kopenhag ile Danimarka’da oynadığı Şampiyonlar Ligi play-off ilk maçının ardından ’ya gitti.

19 yaşındaki stoper, Amsterdam’daki sağlık kontrollerinin ardından Ajax ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Trabzonspor altyapısından yetişen Ahmetcan Kaplan, geçen sezon A Takıma yükseldi. Süper Lig ve Türkiye Kupası’nda 18 maça çıkan savunma oyuncusu 1 asist yaptı.

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