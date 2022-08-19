Ahmetcan Kaplan resmen Ajax'da

Trabzonspor, Ahmetcan Kaplan'ın 9.5 milyon euro ve sonraki satıştaki kardan %15 pay karşılığında Ajax'a transfer olduğunu açıkladı



Ahmetcan, Trabzonspor’un Kopenhag ile Danimarka’da oynadığı Şampiyonlar Ligi play-off ilk maçının ardından Hollanda’ya gitti.



19 yaşındaki stoper, Amsterdam’daki sağlık kontrollerinin ardından Ajax ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.



Trabzonspor altyapısından yetişen Ahmetcan Kaplan, geçen sezon A Takıma yükseldi. Süper Lig ve Türkiye Kupası’nda 18 maça çıkan savunma oyuncusu 1 asist yaptı.