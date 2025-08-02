Ajax - Monaco hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (hazırlık maçı)
Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Ajax ve Monaco hazırlık mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Hollanda ekibi ev sahibi avantajını kullanarak galibiyet hedefliyor. Ajax - Monaco maçının ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Ajax - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Hazırlık maçları futbolseverler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Hollanda ekibi hazırlık maçında Monaco ile karşılaşacak. Karşılaşmanın ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu. Futbolseverler ise mücadelenin başlayacağı saate odaklandı.
AJAX - MONACO MAÇI NE ZAMAN?
Hazırlık mücadelesinde Leipzig ve Atalanta kozlarını paylaşacak. Johan Cruijff Arena Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma yarın (3 Ağustos) saat 15.00’’da başlayacak. Ajax - Monaco maçı Tivibu Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.
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