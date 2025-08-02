Ajax - Monaco hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (hazırlık maçı)

Hazırlık maçları futbolseverler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Hollanda ekibi hazırlık maçında Monaco ile karşılaşacak. Karşılaşmanın ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu. Futbolseverler ise mücadelenin başlayacağı saate odaklandı.



AJAX - MONACO MAÇI NE ZAMAN?



Hazırlık mücadelesinde Leipzig ve Atalanta kozlarını paylaşacak. Johan Cruijff Arena Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma yarın (3 Ağustos) saat 15.00’’da başlayacak. Ajax - Monaco maçı Tivibu Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

