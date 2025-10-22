Ajax Teknik Direktörü Heitinga: "Bizim en önemli oyuncumuz Chelsea'de 11'e giremiyor"

"CHELSEA'NİN KADROSU ÇOK GÜÇLÜ"



Basın toplantısına rakibini överek başlayan 41 yaşındaki futbol adamı, "Premier Lig'i de Chelsea'yi de çok iyi biliyorum. Onların güçlü ve zayıf yanlarını analiz ettik. Çok güçlü bir kadroları var ve aynı zamanda çok hızlılar. Sadece örnek vermek için söylüyorum, geçen sezon bizim için hayati öneme sahip olan Jorrel Hato bu sezon Chelsea'de kadroya giremiyor." dedi.



"SAHAYA YENİLGİYİ KABUL EDEREK ÇIKMAYACAĞIZ"



Chelsea'ye övgüler yağdırın Heitinga'nın tavrı toplantının ilerleyen dakikalarında değişti ve sahaya kazanmak için çıkacaklarını söyledi. İngiliz çalıştırıcı, "Sahaya asla yenilgiyi kabul etmiş bir biçimde çıkmayacağız. Sadece oyun planımızın iyi olması lazım, hem de çok iyi." ifadelerini kullandı.

