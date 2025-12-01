Ajax yönetiminden taraftarlara tepki

Maçın başlama vuruşunun yapılmasının ardından kale arkası tribününde olaylar çıktı. Taraftarlar, meşaleler yaktılar ve havaya havai fişek fırlattılar.

Maçın hakemi, bu yaşananların ardından karşılaşmanın 5. dakikasında soyunma odasına gitti. Sahaya dönmek için yapılan girişimler ise sonuçsuz kaldı.

Ajax yönetimi, Groningen maçında meydana gelen saha dışı olaylar sebebiyle taraftarlarına tepki gösterdi.

"BU KABUL EDİLEMEZ"

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bu akşam yaşananların kesinlikle ölçüyü aştığını düşünüyoruz. Bu durumdan etkilenen herkesten özür diliyoruz. Taraftarların güvenliği hiçe sayıldı. Bu, kabul edilemez. Kendimizi kesinlikle bu olayın dışında tutuyoruz. Havai fişeklerin stadyumda yeri yok. Olaylara sebep olan kişilerin kimlikleri tespit edildiğinde gerekli adımları atacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın."

KARŞILAŞMA YARIN DEVAM EDECEK

Saha dışı olaylar sebebiyle tatil edilen Ajax-Groningen karşılaşması yarın yani 2 Aralık Salı günü kaldığı yerden devam edecek.

Erteleme maçında sahaya taraftar alınmayacak.