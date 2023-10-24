NTV.COM.TR’ye geri dön

Ajax'ta fatura teknik direktör Maurice Steijn'e kesildi

Hollanda Ligi'nin 9. haftasında Utrecht'e 4-3 kaybeden ve 5 puanla 17. sırada küme düşme hattına giren Ajax'ta teknik direktör Maurice Steijn'le yollar ayrıldı.

Ajax'ta fatura teknik direktör Maurice Steijn'e kesildi

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Ajax, Hollanda Ligi'nin 9. haftasında Utrecht'e konuk oldu. Sahadan 4-3 mağlup ayrılan Amsterdam ekibi, küme düşme hattına girdi.

Bu sonucun ardından Ajax'ta teknik direktör Maurice Steijn dönemi sona erdi.

5 PUANLA 17. SIRADA

Ajax'tan yapılan açıklamada, kulübün Hollandalı teknik direktörle karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını ifade edildi.

Sezona istediği gibi başlayamayan Ajax, ligde 5 puanla düşme hattında 17. sırada yer alıyor.

Steijn, geçen haziran ayında 3 yıllık sözleşmeyle takımın başına geçmişti.

Ajax'ta fatura teknik direktör Maurice Steijn'e kesildi - 1
Galatasaray Devler Ligi'nde Bayern Münih karşısında: İlk 11

Galatasaray Devler Ligi'nde Bayern Münih karşısında: İlk 11

Haberi Görüntüle
  • Etiketler :
  • Haberler -
  • Haberler
  • Spor
  • Spor&Skor
  • Ntv Spor

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...