Ajax'ta fatura teknik direktör Maurice Steijn'e kesildi

Ajax, Hollanda Ligi'nin 9. haftasında Utrecht'e konuk oldu. Sahadan 4-3 mağlup ayrılan Amsterdam ekibi, küme düşme hattına girdi.
Bu sonucun ardından Ajax'ta teknik direktör Maurice Steijn dönemi sona erdi.
5 PUANLA 17. SIRADA
Ajax'tan yapılan açıklamada, kulübün Hollandalı teknik direktörle karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını ifade edildi.
Sezona istediği gibi başlayamayan Ajax, ligde 5 puanla düşme hattında 17. sırada yer alıyor.
Steijn, geçen haziran ayında 3 yıllık sözleşmeyle takımın başına geçmişti.
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