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Ajax'tan sakatlık açıklaması: Weghorst 6 hafta sahalardan uzak kalacak

Ajax, Wout Weghorst’un sağ ayak başparmağında kırık tespit edildiğini ve 6 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Ajax'tan sakatlık açıklaması: Weghorst 6 hafta sahalardan uzak kalacak

ekiplerinden , Fortuna Sittard maçında sakatlanan Wout Weghorst’un sağ ayak başparmağında kırık tespit edildiğini duyurdu.

Kırmızı-beyazlılar, Weghorst’un yaşadığı sakatlık nedeniyle 6 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

BU SEZONKİ KARNESİ

Konuyla ilgili kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 32 yaşındaki futbolcuya geçmiş olsun dileklerini iletti.

Weghorst, bu sezon 17’si Hollanda Ligi, 5’i UEFA Avrupa Ligi olmak üzere çıktığı 22 maçta 8 gol, 2 asistlik katkı sağladı.

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