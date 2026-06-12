AK Parti'den Milli Takım için şarkı
12.06.2026 06:28
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı A Milli Futbol Takımı için bir şarkı hazırladı.. "Siz Hepiniz Biz Türkiye" isimli eser AK Parti'nin sosyal medya hesaplarından beğeniye sunuldu.
2026 Dünya Kupası'na katılan A Milli Futbol Takımı için bir parça da AK Parti tarafından hazırlandı.
AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı'nın hazırladığı "Siz Hepiniz Biz Türkiye" adlı eser sosyal medyadan beğeniye sunuldu.
Çalışma Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hayata geçirildi.
Bu çerçevede Türk halk müziğinin sevilen türkülerinden "Hadi Gülüm Yandan Yandan" eseri yeniden yorumlandı.
Yapımcılığını Polat Yağcı'nın üstlendiği eserin aranjörlüğünü ve seslendirmesini ise Ceyhun Çelik gerçekleştirdi.
Eser için hazırlanan klipte, milli futbolcuların yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın futbol sahalarından görüntülerine de yer verildi.
Milli heyecanı paylaşan vatandaşların coşkusuna da yer verilen çalışmada Türkiye’nin ortak hedefler etrafında kenetlenme iradesi vurgulandı.