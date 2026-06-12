AK Parti'den Milli Takım için şarkı

2026 Dünya Kupası'na katılan A Milli Futbol Takımı için bir parça da AK Parti tarafından hazırlandı.

AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı'nın hazırladığı "Siz Hepiniz Biz Türkiye " adlı eser sosyal medyadan beğeniye sunuldu.

Çalışma Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın talimatıyla hayata geçirildi.