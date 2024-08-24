Akbalık Yağlı Güreşleri’nde 600 pehlivan ter döküyor

1956 yılında Akyazı Akbalıklı Zülküf Karabulut pehlivan tarafından başlatılan ve bu yıl 59.'su düzenlenen Tarihi Akyazı Akbalık Yağlı Güreşleri başladı.



20’si başpehlivan olmak üzere toplam 600 pehlivan er meydanında 14 kategoride mücadele ediyor. Birçok önemli pehlivanın da yer aldığı güreşlerde sporcular, başpehlivanlık için Dualı Çayırda ter döküyor.



Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever ve Akbalık Güreş Ağası Ramazan Yorulmaz başta olmak üzere protokolünde katıldığı güreşlere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.



Güreşlerde başpehlivanlık final mücadelesi ise akşam saatlerinde gerçekleştirilecek.