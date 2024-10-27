Akdeniz derbisinde galip Antalyaspor
Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Alanyaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti.
Trendyol Süper Lig'in 10. haftası Akdeniz derbisine sahne oldu.
Ev sahibi ekip Hu-Jo'nun 25. dakikada kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Konuk ekip ise 62. dakikada Djenepo'nun golüyle skora denge sağladı.
75. dakikada sahneye çıkan Gaich, maç sonucunu da belirlemiş oldu.
Bu sonuçla birlikte Antalyaspor puanını 11'e yükseltirken, Alanyaspor ise 9 puanda kaldı.
MAĞLUBİYET SERİSİ
Fatih Tekke'nin öğrencileri, Süper Lig'deki mağlubiyet serisini 3 maça çıkarttı.
HASRETİNE SON VERDİ
Antalyaspor ise 3 maçlık galibiyet hasretine Akdeniz derbisinde son vermiş oldu.
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